  • BIST 104.595
  • Altın 229,090
  • Dolar 5,4621
  • Euro 6,1917
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Yunanistan'dan Erdoğan'ın "denize dökmek" ifadesiyle ilgili açıklama

» »
Erdoğan, İzmir'deki mitinginde "gavuru denize döken, garibi bağrına basan İzmir" ifadelerini kullanmıştı
Yunanistan'dan Erdoğan'ın "denize dökmek" ifadesiyle ilgili açıklama

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim konuşmalarında kullandığı 'denize dökmek' deyimi nedeniyle bir açıklama yayımladı.

Açıklamada söz konusu ifadeleri Erdoğan'ın İzmir'deki seçim konuşmasında kullandığı belirtildi. 

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yunanistan, Türkiye'de gerçekleşecek yerel seçimlerde kazanımlar elde etmek adına dış politika söylemleri kullanımının ve tarihsel olayların komşu ülkelere karşı hasmane bir tutumla kullanılmasının parçası olamaz. Bu ve benzeri kabul edilemez açıklamalar yüzünü Avrupa'ya dönmüş bir Türkiye ile olan ve Türkiye'yi yönetenlerin de desteklerini iddia ettiği, uzun yıllardır güvene dayalı ilerleyen ilişkimize zarar vermektedir. "

Erdoğan, dün gerçekleştirdiği İzmir mitinginde "Selanik'in, Girit'in, Üsküp'ün, Kosova'nın, Varna'nın, nice Balkan şehrinin acısını dindiren İzmir. Ülkemizin tüm renklerini, tüm zenginliklerini kendinde toplayan İzmir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ordularının 9 Eylül'de yeniden özgürlüğüne kavuşturduğu İzmir, gavuru denize döken, garibi bağrına basan İzmir. Doğu'nun Batı'ya açılan kapısı, Batı'nın da Doğu'yla ilk selamlaştığı yer olan İzmir. Anadolu'daki tüm medeniyetlerin, ticaret yollarının, kültür kuşaklarının beşiği olan İzmir. Türkiye'nin sadece siyasi değil, iktisadi bağımsızlığının da sembolü İzmir, sizleri yürekten selamlıyorum İzmir" demişti.

Öte yandan, yerel gazetelerden Ekathimerini, haberi 'Erdoğan'ın Türk zulmünden kaçan Yunanlar için kullandığı sözlere Yunanistan'dan sert cevap geldi' ifadeleriyle verdi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rüzgarın yönünü hesaba katmadılar: Bulgar polisi, protestocular yerine kendilerine gaz sıktı (Video)18 Mart 2019 Pazartesi 11:43
  • Rüzgarın yönünü hesaba katmayan Bulgar polisi, protestocular yerine kendilerine gaz sıktı18 Mart 2019 Pazartesi 10:49
  • AP raportörü: Türkiye'nin üyeliği mümkün değil16 Mart 2019 Cumartesi 18:20
  • Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta16 Mart 2019 Cumartesi 18:06
  • ABD ve AB'deki camilerin önünde güvenlik önlemleri artırıldı15 Mart 2019 Cuma 22:58
  • Avrupa'da cami alarmı: Güvenlik önlemleri artırılıyor15 Mart 2019 Cuma 16:44
  • Fransa'da jinekolog sendikasından kürtaj grevi tehdidi15 Mart 2019 Cuma 15:36
  • Mussolini’yi öven AP Başkanı özür diledi15 Mart 2019 Cuma 13:23
  • Bugün 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü15 Mart 2019 Cuma 09:46
  • Fransa'da jinekolog sendikasından kürtaj grevi tehdidi15 Mart 2019 Cuma 09:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti