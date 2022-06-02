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Yunanistan’dan Erdoğan’ın sözlerine yanıt

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Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik tırmanırken, dün TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina yönetimini hedef alan sözlerine yanıt geldi.
Yunanistan’dan Erdoğan’ın sözlerine yanıt

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde gerilim yaşanırken, TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, “Yunanistan yola gelmeyecek. Artık bu ülke ile ikili görüşme yapmayacağız. Yüksek düzeyli stratejik anlaşmamızı bozduk.” dedi.

Erdoğan’ın bu sert çıkışına Atina yönetiminden yanıt geldi.

Yunanistan, Türkiye ile gerilimin tırmanmayacağını söyledi, ancak ülkenin ulusal çıkarlarını savunmaya kararlı olduklarını vurguladı.

YUNANİSTAN, BM’YE MEKTUP GÖNDERDİ 

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alexandros Papaioannou, Türkiye ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler’e gönderdiği mektubu hatırlatırken, Türkiye’nin iddialarını ‘asılsız olmak’la itham etti.

Papaioannou, “Dış politikamız belirli değerlere, ilkelere, uluslararası hukuka ve Deniz Hukukuna saygıya dayanmaktadır” dedi. Bu değerler ve ilkeler rehberimiz olmaya devam edecek” diyen Yunan bakan, Yunanistan’ın Türkiye’yle ‘şahsi bir tartışmaya girmeyeceklerini’ de sözlerine ekledi.

Papaioannou, “Uluslararası hukuk temelinde, sağduyulu ve ılımlı bir şekilde provokasyonlara yanıt veriyoruz ve aynı zamanda ortaklarımızı ve müttefiklerimizi gelişmeler hakkında bilgilendiriyoruz” dedi.

Yunanistan geçtiğimiz hafta BM’ye bir mektup göndermiş, Türkiye’yi şikayet etmişti. Atina Yönetimi, Birleşmiş Milletler'e Ankara'nın Ege adalarıyla ilgili “asılsız iddialarına” karşı çıkan resmi bir mektup gönderdiğini duyurmuştu.

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