Yunanistan’dan 'geçmiş olsun' mesajı: Desteğe hazırız

İzmir’de yaşanan depremin ardından Yunanistan’dan destek mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın, mevkidaşı Çavuşoğlu’nu aradığı ve desteğe hazır olduklarını söylediği bildirildi.

İzmir’de yaşanan depremin ardından Yunanistan’dan destek mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın, mevkidaşı Çavuşoğlu’nu aradığı ve desteğe hazır olduklarını söylediği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı, İzmir’de yaşanan depremin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu aradığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nu aramış ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. İki Bakan ihtiyaç olması halinde karşılıklı yardım ve desteğe hazır oldukları ve temasta kalacakları hususunda teyitleşmişlerdir."