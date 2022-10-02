Yunanistan’dan gerilimi artıracak açıklama: Önce Türkiye adım atmalı

Türkiye ve Yunanistan arasında Ege Adaları ve bir dizi başlıkta büyüyen krizle ilgili Atina’dan yeni bir açıklama geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’yle son dönemde artan gerilimle ilgili yeni açıklamalar yaptı.

Yunan Proto Thema gazetesine konuşan Dendias, Atina’nın Ankara’yla uluslararası hukuk kapsamında yapıcı bir diyalogtan yana olduğunu ancak Türkiye’nin provokasyonları sürdürdüğünü iddia ederek “Önce Türkiye gerilime son vermeli” dedi. Dendias, “Türkiye diyalog isteyip istemediğine karar vermeli, bunun temeli gerilimin azaltılması olmalı. Şu anda artan gerilimin tek sorumlusu Türkiye” iddiasında bulundu.

Yunan bakan, Türk yetkililerin gerilimi “asılsız iddialarla ve hatta kişisel hakaretlerle artırdığını” savundu.

Son olarak Yunanistan’ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege’deki Midilli ve Sisam adalarına ABD menşeili zırhlı araçlar sevk etmesinin ardından Türkiye’nin Yunanistan ve ABD’ye nota vermesi tansiyonu yükseltmişti. TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için anlam ifade etmez çünkü gücümüz bunların çok ötesinde ama bunun gizli işgal anlamına geldiğini hatırlatırız” demişti.