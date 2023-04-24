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Yunanistan’dan GKRY ve 8 ülkenin katılımıyla ortak hava tatbikatı

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Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve 8 ülkenin katılımıyla çok uluslu hava tatbikatı düzenledi.
Yunanistan’dan GKRY ve 8 ülkenin katılımıyla ortak hava tatbikatı

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan ile GKRY; ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Slovenya, Suudi Arabistan, Ürdün ve Hindistan'ın katılımıyla Andravida Hava Üssü’nde “İNİOHOS 2023” adlı tatbikat başlattı.

GKRY’nin AW139 Helikopter ve İleri Hava Kontrolörü (JTAC), Fransa’nın RAFALE savaş uçağı, ABD’nin F-16, MQ-9 REAPER ve JTAC, Hindistan’ın SU-30 serisi savaş uçağı, Ürdün’ün F-16 savaş uçağı, İspanya’nın F-18 savaş uçağı, İtalya’nın TORNADO savaş uçağı, Suudi Arabistan’ın F-15 savaş uçağı ve Slovenya’nın PC-9? ve JTAC ile katıldığı kaydedilen açıklamada, “Tatbikat, Atina FIR Hattı’nın daha geniş bir alanında yapılacak. Katılımcı ülkelerin silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır” denildi.

Hava tatbikatı, 4 Mayıs Cuma günü sona erecek. 

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