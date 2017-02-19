Yunanistan’dan İMF’ye : Daha fazla kemer sıkamıyoruz

Yunanistan IMF’ye daha fazla kemer sıkamayacaklarını bildirdi.

Yunanistan Çalışma Bakanı Effie Achtsioglou, IMF’nin emeklilik haklarında yeni bir kesinti yapmaları yönündeki ısrarlarını kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Yunanistan Hükümet sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos ise haftalık basın toplantısında, hükümetin, Yunanistan ekonomisini krizden çıkarmak, güçlendirmek ve istikrarlı büyümesini sağlamak için müzakereleri sorumlulukla yürüttüğünü belirtti.

Tzanakopoulos, “Buna rağmen, Yunan halkının sırtına artık ek bir yük yüklenmemeli. Bu yüzden artık tek bir euroluk kemer sıkma önlemi içermeyen anlaşma hedefi devam etmeli” dedi.