  • BIST 2.430,55
  • Altın 905.43
  • Dolar 14.8432
  • Euro 15.6476
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAGizemli hepatitle ilgili ilk ciddi uyarı geldi

Yunanistan'dan Kurye

» »
Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a kuryeler aracığıyla kokain türü uyuşturucu gönderme çabaları sürüyor. Çatal-bıçak ambalajı içerisinde taşınan uyuşturucu yakalanınca bu kez araç olarak insan bedeni kullandı.
Yunanistan'dan Kurye

Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a kuryeler aracığıyla kokain türü uyuşturucu gönderme çabaları sürüyor. Çatal-bıçak ambalajı içerisinde taşınan uyuşturucu yakalanınca bu kez araç olarak insan bedeni kullandı. Yarım kilo kokaini yutarak geçirmeye çalışan 19 yaşındaki bir Yunan 28 Nisan gecesi Larnaka Havaalanı’nda yakalandı.

Haravgi ve diğer gazetelere göre 500 gram kokaini silindir şeklindeki 40 adet kapsül ile vücudunun içerisinde Güney’e sokmaya çalışan genç, kontrol sırasında yakalandı. Larnaka Genel Hastanesi’nde çekilen röntgende saptanan kapsülleri doğal yolla çıkardıktan sonra nezarete alındı.

Gazete bunun, 48 saat içerisinde saptanan ikinci Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a kokain sokma girişimi olduğuna dikkat çekti, geçen Çarşamba günü de 34 yaşındaki bir Yunan’ın 3,5 kilo kokain geçirmeye çalışırken Larnaka Havaalanı’nda yakalandığını hatırlattı.

Alihtia bir ihbarı değerlendiren polisin, internet üzerinden paylaşıma hazır çocuk pornosu arşivi (3 hard disc,  bir laptop, bir tablet ve bir cep telefonu) bulunduran 32 yaşındaki bir kişiyi Perşembe günü tutukladığını yazdı.

Habere göre tutuklu, sorgusunda, çocuklara yönelik cinsel istismar malzemesini özel bir uygulama üzerinden indirdiğini itiraf etti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Chevron'dan ''Afrodit'' İçin İki Seçenek29 Nisan 2022 Cuma 20:08
  • Pilidu: Güney Kıbrıs'ın Tedarik Sorunu Yok29 Nisan 2022 Cuma 19:54
  • Latsi'de 25 Kaçak Mülteci Tespit Edildi29 Nisan 2022 Cuma 19:35
  • Anastasiadis Ukrayna ile Kıbrıs Arasında ''Paralellik'' Kurdu29 Nisan 2022 Cuma 19:17
  • Güney Kıbrıs'a Beyaz Ölüm Yunanistan'dan29 Nisan 2022 Cuma 18:59
  • Kasulidis GYÖ'ler Hakkında Açıklamalarda Bulundu29 Nisan 2022 Cuma 18:44
  • Altın Pasaportlarla İlgili Oyunlar29 Nisan 2022 Cuma 18:14
  • Güney Kıbrıs'ta Haftalık Covid-19 Vaka ve Ölü Sayısı29 Nisan 2022 Cuma 17:55
  • DİKO Meclis Grup Sözcüsü Leonidu'ya Türkiye'ye Giriş Vizesi Verilmediği İddia Edildi28 Nisan 2022 Perşembe 16:51
  • Petridis: Kıbrıs Siber Güvenlikte İletişim Köprüsü28 Nisan 2022 Perşembe 15:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti