Yunanistan'dan Kurye

Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a kuryeler aracığıyla kokain türü uyuşturucu gönderme çabaları sürüyor. Çatal-bıçak ambalajı içerisinde taşınan uyuşturucu yakalanınca bu kez araç olarak insan bedeni kullandı.

Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a kuryeler aracığıyla kokain türü uyuşturucu gönderme çabaları sürüyor. Çatal-bıçak ambalajı içerisinde taşınan uyuşturucu yakalanınca bu kez araç olarak insan bedeni kullandı. Yarım kilo kokaini yutarak geçirmeye çalışan 19 yaşındaki bir Yunan 28 Nisan gecesi Larnaka Havaalanı’nda yakalandı.

Haravgi ve diğer gazetelere göre 500 gram kokaini silindir şeklindeki 40 adet kapsül ile vücudunun içerisinde Güney’e sokmaya çalışan genç, kontrol sırasında yakalandı. Larnaka Genel Hastanesi’nde çekilen röntgende saptanan kapsülleri doğal yolla çıkardıktan sonra nezarete alındı.

Gazete bunun, 48 saat içerisinde saptanan ikinci Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a kokain sokma girişimi olduğuna dikkat çekti, geçen Çarşamba günü de 34 yaşındaki bir Yunan’ın 3,5 kilo kokain geçirmeye çalışırken Larnaka Havaalanı’nda yakalandığını hatırlattı.

Alihtia bir ihbarı değerlendiren polisin, internet üzerinden paylaşıma hazır çocuk pornosu arşivi (3 hard disc, bir laptop, bir tablet ve bir cep telefonu) bulunduran 32 yaşındaki bir kişiyi Perşembe günü tutukladığını yazdı.

Habere göre tutuklu, sorgusunda, çocuklara yönelik cinsel istismar malzemesini özel bir uygulama üzerinden indirdiğini itiraf etti.