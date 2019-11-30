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Yunanistan'dan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ne Türkiye anlaşması nedeniyle sınır dışı tehdidiYunanistan'dan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ne Türkiye anlaşması nedeniyle sınır dışı tehdidi

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Yunanistan'ın, Libya'nın Atina büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak, söz konusu anlaşmanın içeriğine dair bilgi talep ettiği, talebin yerine getirilmemesi halinde Büyükelçi'yi sınır dışı edeceğini bildirdiği öğrenildi.
Yunanistan'dan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ne Türkiye anlaşması nedeniyle sınır dışı tehdidiYunanistan'dan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ne Türkiye anlaşması nedeniyle sınır dışı tehdidi

Euronews’in aktardığı AFP haber ajansının edindiği bilgiye göre söz konusu talebin 5 Aralık tarihine kadar yerine getirilmesi istendi.

Atina, Libya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmanın içeriğine dair Ankara'dan da bilgi talebinde bulunmuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da mutabakatın uluslararası deniz hukukunun ihlali anlamına geldiğini ve iyi komşuluk ilişkileri prensibiyle bağdaşmadığını savunmuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias pazar günü Mısır'ın başkenti Kahire'ye giderek meslektaşı Sami Şükrü ile Türkiye-Libya arasında yapılan anlaşmayı ele alacak.

Atina, söz konusu hamle ile Ankara’nın Girit Adası’nın güneyindeki kıta sahanlığını ihlal ettiğini öne sürüyor. Türkiye ise Girit Adası dışında kıta sahanlığı bulunmadığını savunuyor.

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