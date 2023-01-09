Yunanistan’dan Meriç Nehri kıyısına ilave çelik çit çekecek

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, yasa dışı geçişlerin engellenmesine yönelik Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Sofulu (Sufli) bölgesinden Karapınar köyüne kadar 35 kilometre ilave çit için ihale sürecine geçileceğini bildirdi.

Bir televizyon programına katılan Theodorikakos, toplam uzunluğu 140 kilometre olacak ilave çitin ilk 35 kilometrelik bölümü için “Hemen ihaleye geçiyoruz ki çitin yapımına başlanabilsin. Çalışmalar hazır ve gerekli her şeyi sağlamak için ordu ile tam bir işbirliği yapıldı.” dedi.

Çit inşasının ulusal güvenlik ihtiyacı olduğunu ileri süren Theodorikakos, “Ancak bu şekilde yasa dışı göçle mücadele edebiliriz.” ifadesini kullandı.

Aralık 2022’de, Yunanistan’ın, Türkiye sınırındaki Evros (Meriç) bölgesinde devriye ve gözetleme önlemlerini sıkılaştırmak için 250 sınır polisi görevlendireceği açıklanmıştı.

YUNANİSTAN’IN GÖÇMENLERİ İTMESİ İHA İLE TESPİT EDİLMİŞTİ

29 Aralık 2022’de, Yunanistan’a ait sahil güvenlik botunun, Ege Denizi’nde düzensiz göçmenleri Türk kara sularına itme anı, insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden, “Ege Denizi’nin Çeşme güneybatısında, 29 Aralık 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin Türk sahiline 3.62 mil mesafede kara sularına itildiği, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.” açıklaması yapılmıştı.

Deniz Kuvvetlerine ait İHA ile tespit edilen bu olay, ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlanmıştı.

YUNANİSTAN’IN GERİ İTMELERİ TEPKİ ÇEKİYOR

Yunanistan’ın Ege Denizi’nde göçmenleri Türk kara sularına geri itmesi ve bazı olaylarda yaşanan can kayıpları, uluslararası basında da çokça konu edilmiş ve tepki görmüştü.

Le Monde, Lighthouse Reports, Der Spiegel, ARD, The Guardian gibi kuruluşların çalışmalarında, geri itmeler kanıtlarıyla ortaya koyulmuştu.

Yunan makamları ise geri itmelerle ilgili uluslararası insan hakları örgütleri, uluslararası basın, siyasetçiler ve birçok kurumun iddialarını bugüne kadar hep reddetti.