Yunanistan'dan Mısır ile yapılan anlaşmaya onay ve yeni Navtex ilanı

Yunanistan Meclisi, Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmaya misilleme olarak Mısır ile yapılan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını onayladı.

Atina yönetiminin Mısır ile yaptığı deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması, 178 "evet", 26 "hayır" ve 81 "çekimser" oyla parlamentoda kabul edildi. Yapılan açık oylamada, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi ve Değişim Hareketi Partisi anlaşmaya "evet" oyu verirken, Yunanistan Komünist Partisi, Yunan Çözümü Partisi ve Mera25 Partisi "hayır" oyu kullandı.

Ana muhalefet partisi Syriza ise Mısır ile yapılan anlaşmaya "çekimser" oy verdi. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında gruplar halinde yapılan oylamaya 15 milletvekili katılmadı.

Atina'dan yeni Navtex ilanı

Türkiye’nin Oruç Reis gemisinin, sismik çalışma yürüteceği alan için 1 Eylül'e kadar devam edecek yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan etmesine Yunanistan’dan misilleme geldi.

Yunan basınının aktardığına göre, Atina, Türkiye’nin Oruç Reis gemisinin, sismik çalışma yürüteceği alan için ilan ettiği Nevtex’e karşılık, Girit Adası’ndaki Kandiye Navtex istasyonun aynı şekilde karşılık vereceğini duyurdu.

Yunanistan’ın Navtex ilanında, “yetkili olmayan istasyonun, yetkisiz ve yasa dışı faaliyet için yaptığı yayının, Yunan karasularıyla çakıştığı" iddia edildi ve "bütün denizcilere Türkiye’nin ilan ettiği Navtex’i tanımamaları ve burada yetkili olarak Navtex mesajı ilan edecek tek kurumun Kandiye istasyonu olduğu" ileri sürüldü.

Türkiye’nin ilan ettiği Navtex

Türkiye tarafından gün içinde yapılan ilk açıklamada, ilgili bölgeye dair ilanda daha önce çalışmaların 27 Ağustos'a kadar sürdürüleceğinin duyurulduğu, yeni bildiriyle ise görev süresinin 4 gün uzatıldığı açıklanmıştı.

Buna göre Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.