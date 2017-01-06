Yunanistan’dan müdahale hakkı olmadan dostluk anlaşması önerisi

Yunanistan’ın Cenevre’deki konferans çerçevesinde “Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs arasında imzalanacak dostluk ve güvenlik anlaşması” önerdiği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi: “Müdahale Haklarının Olmadığı Anlaşma” başlığı altında verdiği haberinde, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Cenevre Konferansı çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs arasında, ülkelerin birbirlerine müdahale etme haklarının olmadığı, dostluk ve güvenlik anlaşması” önereceğini iddia etti.

Gazete, “Real News” kaynaklı habere göre, Yunanistan tarafından hazırlanan önerinin Rum hükümetiyle de istişare edildiğini ve onayını aldığını savunurken, önerinin önümüzdeki günlerde müzakere masasına resmen sunulacağını öne sürdü.

Habere göre, Yunanistan, Türkiye ve Yugoslavya arasında 1950’li yıllarda imzalanan bir anlaşmayı temel alan anlaşmada “bir ülkenin diğerine saldırmaması, üç ülkenin birbirlerinin iç işlerine karışmaması ve uluslar arası çevre felaketi, Orta Doğudan terörist saldırı girişimleri vb gibi durumlarda bir sekreterlik desteği mekanizmasıyla yardım edilmesi” öngörülüyor.

Gazete, Yunan hükümetinin Kıbrıs sorununa garantörlerin ve işgal ordularının olmadığı bir çözüm bulunmasını istediğini ve hiçbir şekilde başarısızlığın sorumluluğunu üstlenmek istemediğini belirterek müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının Ege’de gerilimi arttırmasından endişe duyduğunu da öne sürdü.

“İNGİLTERE KARAR VERMEK İÇİN ANKARA VE ATİNA’YI BEKLİYOR”

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, İngiltere’nin, Cenevre’deki konferansa ne düzeyde katılacağına karar vermek için Türkiye ve Yunanistan’ın hangi düzeyde katılacaklarının kesinleşmesini beklediğini yazdı.

Gazete, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Amerika ve Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan’ın Atina ve Ankara’da gerçekleştirdiği temasların bu çerçevede olduğunu belirtti.

Öte yandan Simerini gazetesi: “Cenevre Konusunda Yoğun Çalışmalar” başlığı altında verdiği haberinde, Cenevre konferansı öncesinde Kıbrıs sorununun tarihinde belki de ilk kez bu kadar yoğun bir diplomasi ve çalışma trafiği gözlemlendiğini” yazdı.

Gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bugün New York’ta görüşeceklerini, Londra’nın da etkin faaliyete geçtiğini belirtirken AB Komisyonu Sözcüsü Natasa Bertaud’un ise dün yaptığı açıklamada, Komisyonun müzakereleri desteklemeye hazır olduğunu ancak şu aşamada kimin hangi düzeyde katılacağını söylemesinin mümkün olmadığını vurguladığını aktardı.

Gazete ayrıca, Kocas ve Çavuşoğlunun dün telefonda görüştüklerini belirtirken Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü aktardı.