Yunanistan’dan savaş senaryosu: Kaç gün süreceğini söyledi

Yunanistan'ın eski savunma bakanı ve genelkurmay başkanlığı onursal başkanı Evangelos Apostolakis, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimi değerlendirerek olası savaş senaryoları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son haftalarda Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim tarafların geri adım atmamasıyla birlikte her geçen gün artarken, dikkat çekici bir açıklama bir dönem Yunanistan’ın savunma bakanlığını yürüten ve ülkede verilen neredeyse bütün madalyalara sahip olmakla bilinen Evangelos Apostolakis’ten geldi.

Yunan medyasına konuşan Apostolakis, Türkiye ile Yunanistan’ın savaşa girmesi durumunda olayın kısa bir süre içinde yayılabileceğini söylerken bunu kontrol etmenin de kolay olmadığını dile getirdi. Çatışmaların bütün bölgeye yayılabileceğini dile getiren Apostolakis, “Türkiye tarafından rahatsızlık yaratan hamleler geldi. Türkler kendi çıkarları için işe yarayacak şeyleri yapıyor” dedi.

SULLIVAN’IN ZAMANLAMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Aynı zamanda Yunanistan genelkurmay başkanlığı onursal başkanı olan Apostolakis, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile Türk mevkidaşı İbrahim Kalın’ın bir araya gelmesinin zamanlamasına da dikkat çekti.

Apostolakis, “Eğer Sullivan onlara gerilimi yükseltmeyi bırakmanın onların yararına olacağını söylediyse onlar durur. Ortada bir pazarlık. Çavuşoğlu’nun Libya’ya gittiği bir zamanda Sullivan’ın Türkiye’ye gitmesi nasıl açıklanabilir ki” dedi.

YUNAN ORDUSU İTİRAFI

Yunan ordusunun etkisi ve hazırlık durumuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Apostolakis, “Ordumuz iyi ama mükemmel değil çünkü bazı sorunlar var. Askerler harika, ordumuzun gücü ve yapabilecekleri çok ciddi. Bir savaşta kimin kazanacağını önceden kestirmek kolay değil fakat her iki taraf da hasar görecektir” ifadesini kullandı.

Apostolakis, savaş senaryoları ile ilgili de konuştu. Türkiye ile Yunanistan’ın karşı karşıya gelme durumunda savaşın 3-4 günden fazla sürmeyeceğini söylerken, “Askeri bir çatışma başlarsa, savaşın ne yöne gideceğini kontrol etmek kolay olmaz ve çatışmalar kısa bir sürede bölgenin geneline yayılabilir. Bu kontrol altına almaya çalıştığınız ama başaramadığınız bir yangın gibi olur” yorumunu yaptı.