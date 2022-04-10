  • BIST 2.393,39
  • Altın 923.02
  • Dolar 14.7427
  • Euro 15.9961
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Yunanistan’dan Türkiye açıklaması: F-16’lar için kutlama yapmayacağız

»
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD'nin Türkiye'ye F-16 verilmesinin ABD çıkarlarına hizmet edeceğini açıklamasını yorumlayarak sert konuştu.
Yunanistan’dan Türkiye açıklaması: F-16’lar için kutlama yapmayacağız

Delfi Ekonomik Forumu’nda açıklama yapan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias açıklamalarda bulundu.

ABDD Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’ye F-16 satılmasının ABD çıkarlarına hizmet edeceğine yönelik açıklamalarını değerlendiren Dendias, “ABD hükümeti şu an Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği için baskı altında fakat bu Yunanistan’ın Türkiye’ye dikkatli yaklaşımını bitireceği anlamına gelmiyor. Şu ana kadar Türkiye haklı savaş açma nedenlerini uyguluyordu, Yunanistan Türkiye’nin yeniden silah elde etmesini kutlayacak değil” dedi.

Dendias, Türkiye’ye satılması gündemde olan F-16’ların Yunanistan’a karşı kullanılabileceğini dile getirdi.

Fakat açıklamaların devamında Dendias, Türkiye’yi NATO müttefiki olarak görmek istediğini söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı07 Nisan 2022 Perşembe 20:27
  • KTTO Heyeti Ankara'da Temaslar Yapıyor07 Nisan 2022 Perşembe 19:06
  • Kılıçdaroğlu: Sayın Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı için bir CHP'liyi önermesinden memnunum07 Nisan 2022 Perşembe 17:28
  • Dünya, Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a gönderilmesini böyle yorumladı07 Nisan 2022 Perşembe 14:01
  • Cemal Kaşıkçı cinayeti davası Suudi Arabistan'a devredildi07 Nisan 2022 Perşembe 13:33
  • Salmonella paniği yaratan Kinder’den Türkiye açıklaması06 Nisan 2022 Çarşamba 20:34
  • Cumhurbaşkanı Tatar'ın Adı Diyarbakır'da Park Projesine Verildi06 Nisan 2022 Çarşamba 16:28
  • Türkiye bir süre daha yüksek enflasyonu yaşayacak06 Nisan 2022 Çarşamba 13:59
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Çık karşıma, aday ol06 Nisan 2022 Çarşamba 10:55
  • Guardian gazetesi dolandırıcılıkla suçlanan 'FETÖ'nün bankacısı'nı yazdı05 Nisan 2022 Salı 23:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti