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Yunanistan'dan Türkiye Hamlesi! Fransa, İngiltere Ve İspanya Atina Için Harekete Geçti

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Yunanistan'dan Türkiye Hamlesi! Fransa, İngiltere Ve İspanya Atina Için Harekete Geçti
Yunanistan'dan Türkiye Hamlesi! Fransa, İngiltere Ve İspanya Atina Için Harekete Geçti

Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili yeni gelişmelerin detaylarını verdi. Gazete, Atina yönetiminin geçen haftalarda bölgeye 2 savaş jeti ve fırkateyn gönderen Fransa'dan savaş jeti almak istediğini yazarken, İspanya ve Birleşik Krallık'ın da bölgeye fırkateyn göndermeye hazır olduğunu öne sürdü. Öte yandan Atina yönetimi yeni NAVTEX ilan etti.

Doğu Akdeniz’de gergin bekleyiş devam ederken Yunan basını, Atina yönetiminin Avrupa ülkelerini arkasına alma çabalarının devam ettiğini yazdı.

FRANSA'DAN 12 SAVAŞ UÇAĞI ALMAK İSTİYORLAR"

Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Souda Askeri Üssü'nde asker ve silahlı kuvvetler sayısının arttığını yazarken, "Yunanistan ve Fransa iş birliğini kuvvetlendirmeye devam ediyor. Atina yönetimi, Paris ile görüşmelerini sürdürüyor ve 12 Rafael savaş uçağı satın alması konusunu görüşüyorlar" ifadesini kullandı.

İSPANYA VE İNGİLTERE'DEN ATİNA'YA DESTEK

Gazete, İspanya ve Birleşik Krallık'ın da Yunanistan'a fırkateyn göndermeyle ilgili olduğunu yazdı.

"KRİTİK ÖNEME SAHİP"

Yunanistan'ın Türk donanmasının bölgede neler yapacağını takip edeceği ve ona göre pozisyon alacağını yazan Kathimerini, bu hafta Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Atina ve Ankara'da temaslarda bulunmasının da kritik bir öneme sahip olduğunu aktardı.

ATİNA'DAN YENİ NAVTEX İLANI

Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisi için daha önce ilan ettiği NAVTEX'in süresi bugün doluyordu. Türkiye, Oruç Reis'in NAVTEX süresini 27 Ağustos'a kadar uzattı. Öte yandan Atina da yeni NAVTEX ilan ederek Ankara'nın hamlesine yanıt verdi.

ALMAN BAKAN TÜRKİYE’YE GELECEK

Bu ziyaretler sonrasında Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanları arasında üçlü bir zirve düzenlenmesinin önünün açılması bekleniyor. Haberde, Üç liderin danışmanlarının ise sırasıyla Jan Hecker, Eleni Sorani ve İbrahim Kalın olduğu hatırlatıldı.

AB, "DOĞU AKDENİZ" BAŞLIĞIYLA AYENİDEN TOPLANIYOR

Maas'ın görüşmesinden sonra Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, perşembe ve cuma günü Berlin'de bir toplantıda bir araya gelecek. Yunan basınında yer alan haberlere göre; Türkiye'nin bölgedeki varlığını devam ettirmesi durumunda Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in aralarında Türkiye'ye yaptırımın da olduğu farklı seçenekleri masaya getireceği öne sürüldü.

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