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Yunanistan’dan Türkiye hamlesi: Sınırdaki duvar uzatılıyor

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Yunanistan’dan Türkiye hamlesi: Sınırdaki duvar uzatılıyor
Yunanistan’dan Türkiye hamlesi: Sınırdaki duvar uzatılıyor

Yunanistan, Dedeağaç’taki Türkiye sınırının uzatılması için harekete geçti. Yunanistan Göç Bakanı Notis Miterakis, Skai kanalına yaptığı açıklamada halihazırda 35 km. olan çelik beton duvarın 80 km. daha uzatacaklarını duyurdu. Miterakis, bunun özellikle göçmenlerin sınırı yürüyerek geçmesini önlemek için planladıklarını aktardı.

Bu sayede, Dedağaç’taki güvenliğin de artırılmasının planlandığı duyuruldu.

Açıklama, Ankara ile Atina arasındaki gerginliğin tırmanmasının ardından geldi. İki NATO üyesi ülke, Akdeniz’deki sondaj ve hava sahası ihlalleri konusunda son dönemde anlaşmazlık yaşıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in ABD Kongresi’ndeki açıklamalarını eleştirerek “Artık benim için Miçotakis diye birisi yok” demişti.

Atina yönetimi, Erdoğan'ın 2020 yılındaki gibi göçmenleri baskı aracı olarak kullanmasından endişe ediyor. Yunanistan, sadece bu yıl içerisinde 40 bin düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini açıkladı.

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