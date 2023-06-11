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Yunanistan'dan Türkiye sınırına geçici çit kurma kararı

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Yunanistan'ın, düzensiz göçmen sayısındaki artış iddialarının ardından Türkiye sınırı yakınlarındaki Yeni Bosna köyüne geçici metal çit kurma kararı aldığı belirtildi.
Yunanistan'dan Türkiye sınırına geçici çit kurma kararı

Yunan makamlarının, düzensiz göçmenlerin ülkeye yasa dışı geçişlerini engellemek için Türkiye sınırı yakınlarındaki Yeni Bosna köyüne geçici metal çit kurma kararı aldığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’un son günlerde ülkeye giren düzensiz göçmenlerin sayısında artış kaydedildiği iddiaları üzerine Türkiye sınırına geçici çit kurulması emrini verdiği belirtildi.

Geçici çitin 100 metre uzunluğunda olacağı kaydedildi.

Yunanistan'da son günlerde Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişlerine izin verdiği öne sürülmüş ve Yunan yetkililer tarafından  söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı ifade edilmişti. 

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