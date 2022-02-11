  • BIST 2.034,62
  • Altın 787.07226
  • Dolar 13.5194
  • Euro 15.4076
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Yunanistan’dan Türkiye’nin ‘Adalar silahsızlandırılsın’ talebine yanıt

» »
Yunanistan, Türkiye'nin Ege Denizi’ndeki adaları silahsızlandırma yönündeki talebini reddetti.
Yunanistan’dan Türkiye’nin ‘Adalar silahsızlandırılsın’ talebine yanıt

Yunanistan, Türkiye'nin Ege Denizi’ndeki adaları silahsızlandırma yönündeki talebini reddetti.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'nin haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Aleksandros Papaionnu, “Türk yetkililerin Ege adalarının statüsüne ilişkin son suçlamalarını tümüyle reddediyoruz” dedi.

Yunan yetkili, “Bu suçlamalar sadece uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı olmakla kalmıyor, aynı zamanda da mantıksız. Yunanistan'ın konuyla ilgili pozisyonu defalarca ve kamuoyuna açık biçimde ifade edildi” diye konuştu.

Sözcü Papaionnu, Atina'nın bu konuda Birleşmiş Milletler'e bir mektup da gönderdiğini söyledi. Papaionnu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığıyla ilgili itirazlarının da uluslararası hukuka aykırı olduğunu öne sürdü.

ÇAVUŞOĞLU NE DEMİŞTİ?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı televizyon programında Yunanistan’ın adaları silahlandırması konusunda “Yunanistan bundan vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılır” demişti.

Çavuşoğlu, BM’ye iki tane mektup gönderdiklerini anımsatarak, şöyle konuşmuştu:

“Silahsızlandırılmış adaların statüsünü Yunanistan ihlal ettiği için gönderdik. Bu adalar, Lozan ve Paris anlaşması ile Yunanistan’a silahsızlandırma şartıyla verilmiştir. Yunanistan anlaşmaları ihlal ediyor. Yunanistan bundan vazgeçmezse, bu adaların egemenliği tartışılır. Çünkü şartı ihlal ediyorsunuz. Gerekirse son uyarılarımızı yapacağız ve bu tartışma başlar. Yunanistan aslında kabul ediyor, neymiş Türkiye’den bir tehdit görüyorlarmış ve o yüzden ihlal ediyorlarmış. Adaya koyduğun birkaç asker ve silahla mı tehdidi önleyeceksin? Doğru söylemiyorlar. Bunun peşindeyiz, peşini de bırakmayacağız. Bu anlaşmaların tarafları var; Lozan, Paris Anlaşması. Uluslararası arenada elbette tartışmayı başlatacağız.”

TÜRKİYE BM’YE BAŞVURMUŞTU

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz’de kendi kıta sahanlığını genişletme planları ve sondaj faaliyetleri son dönemde Türkiye ve Yunanistan arasında gerilimi artırıyor.

Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adalara askeri birlikler yerleştirip silahlandırması da iki ülke arasında tansiyonu yükseltiyor.

Yunanistan’ın, Lozan ve Paris antlaşmalarına aykırı olarak adaları silahlandırmasıyla ilgili olarak Türkiye Birleşmiş Milletler’e bir şikayet mektubu göndermişti. Mektupta, adaların silahlandırılmasının Türkiye toprakları için güvenlik tehdidi oluşturduğu belirtilmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya, Ukrayna geriliminin azalması için şartları açıkladı10 Şubat 2022 Perşembe 11:01
  • Almanya, Rusya'ya Olası Yaptırımları Açıklamama Kararı Alındığını Bildirdi09 Şubat 2022 Çarşamba 20:50
  • Deutsche Welle Antisemitizm İddiasıyla 5 Arap Gazeteciyi İşten Çıkardı09 Şubat 2022 Çarşamba 20:13
  • Putin’in kameralar önünde şovu bir gelenek oldu: Macron’dan önce Erdoğan ve Merkel’e de benzerlerini yapmıştı09 Şubat 2022 Çarşamba 15:47
  • 417 km hızla süren Çek milyoner hakkında soruşturma09 Şubat 2022 Çarşamba 15:42
  • Bugatti’siyle otobanı yarış pistine çeviren Çek milyardere soruşturma09 Şubat 2022 Çarşamba 14:14
  • Almanya, Fransa ve Polonya liderleri Ukrayna'yı görüştü: Ortak hedefimiz Avrupa’da savaşı önlemek09 Şubat 2022 Çarşamba 13:59
  • Japonya’dan savaş riskine karşı AB hamlesi09 Şubat 2022 Çarşamba 12:48
  • Hırvatistan’ın demir euro’sunda çalıntı iddiası kriz çıkardı09 Şubat 2022 Çarşamba 11:48
  • Avrupa’dan Türkiye’ye gönderilen atıklar zehir saçıyor09 Şubat 2022 Çarşamba 11:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti