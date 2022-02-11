Yunanistan’dan Türkiye’nin ‘Adalar silahsızlandırılsın’ talebine yanıt

Yunanistan, Türkiye'nin Ege Denizi’ndeki adaları silahsızlandırma yönündeki talebini reddetti.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'nin haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Aleksandros Papaionnu, “Türk yetkililerin Ege adalarının statüsüne ilişkin son suçlamalarını tümüyle reddediyoruz” dedi.

Yunan yetkili, “Bu suçlamalar sadece uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı olmakla kalmıyor, aynı zamanda da mantıksız. Yunanistan'ın konuyla ilgili pozisyonu defalarca ve kamuoyuna açık biçimde ifade edildi” diye konuştu.

Sözcü Papaionnu, Atina'nın bu konuda Birleşmiş Milletler'e bir mektup da gönderdiğini söyledi. Papaionnu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığıyla ilgili itirazlarının da uluslararası hukuka aykırı olduğunu öne sürdü.

ÇAVUŞOĞLU NE DEMİŞTİ?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı televizyon programında Yunanistan’ın adaları silahlandırması konusunda “Yunanistan bundan vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılır” demişti.

Çavuşoğlu, BM’ye iki tane mektup gönderdiklerini anımsatarak, şöyle konuşmuştu:

“Silahsızlandırılmış adaların statüsünü Yunanistan ihlal ettiği için gönderdik. Bu adalar, Lozan ve Paris anlaşması ile Yunanistan’a silahsızlandırma şartıyla verilmiştir. Yunanistan anlaşmaları ihlal ediyor. Yunanistan bundan vazgeçmezse, bu adaların egemenliği tartışılır. Çünkü şartı ihlal ediyorsunuz. Gerekirse son uyarılarımızı yapacağız ve bu tartışma başlar. Yunanistan aslında kabul ediyor, neymiş Türkiye’den bir tehdit görüyorlarmış ve o yüzden ihlal ediyorlarmış. Adaya koyduğun birkaç asker ve silahla mı tehdidi önleyeceksin? Doğru söylemiyorlar. Bunun peşindeyiz, peşini de bırakmayacağız. Bu anlaşmaların tarafları var; Lozan, Paris Anlaşması. Uluslararası arenada elbette tartışmayı başlatacağız.”

TÜRKİYE BM’YE BAŞVURMUŞTU

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz’de kendi kıta sahanlığını genişletme planları ve sondaj faaliyetleri son dönemde Türkiye ve Yunanistan arasında gerilimi artırıyor.

Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adalara askeri birlikler yerleştirip silahlandırması da iki ülke arasında tansiyonu yükseltiyor.

Yunanistan’ın, Lozan ve Paris antlaşmalarına aykırı olarak adaları silahlandırmasıyla ilgili olarak Türkiye Birleşmiş Milletler’e bir şikayet mektubu göndermişti. Mektupta, adaların silahlandırılmasının Türkiye toprakları için güvenlik tehdidi oluşturduğu belirtilmişti.