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Yunanistan’dan Türkiye’nin yeni Navtex ilanına tepki

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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yürüttüğü faaliyetlerin uzatılmasını öngören yeni Navtex ilanını kınadı.
Yunanistan’dan Türkiye’nin yeni Navtex ilanına tepki

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yürüttüğü faaliyetlerin uzatılmasını öngören yeni Navtex ilanını kınadı. Bakanlık, bu adımın Türkiye’nin uluslararası hukukun temel kurallarını görmezden gelmeye devam ettiğini bir kez daha teyit ettiğini öne sürdü.

Bakanlığın açıklamasında,  “Yunanistan, bu suç içeren ve yapıcı diyalog ihtimalini ortadan kaldıran davranışı bir kez daha kınıyor, Türkiye’ye yasadışı Navtex’i derhal geri çekme çağrısı yapıyor” denildiYunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da, Türk tarafıyla derhal iletişim kurma ve Yunanistan’ın müttefik ve ortaklarını Türkiye’nin devam eden provokatif davranışlarından haberdar etme talimatı verdi.

Anadolu Ajansı’na (AA) göre Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz’de çalışma yürüteceği alan için 14 Kasım’a kadar sürecek yeni Navtex ilan edildi.

Yeni ilana göre Ataman ve Cengizhan isimli gemiler Oruç Reis’e bölgede eşlik etmeyi sürdürecek

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