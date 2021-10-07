Yunanistan'dan Türkiye'ye gözdağı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Fransa ile 28 Eylül'de imzaladıkları savunma mutabakatının üçüncü bir ülkeden gelebilecek bir saldırıya karşı ortak savunmayı da öngördüğünü açıkladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Fransa ile 28 Eylül'de imzaladıkları savunma mutabakatının üçüncü bir ülkeden gelebilecek bir saldırıya karşı ortak savunmayı da öngördüğünü açıkladı.

Mitsotakis, mutabakatın bugün oylanacağı mecliste yaptığı konuşmada Yunan milletvekillerine seslenerek, "Üçüncü bir tarafın iki devletten birine saldırması halinde askeri yardım olacağı ilk kez net bir şekilde ifade edilmiştir" dedi ve Türkiye'yi net bir şekilde işaret ederek "Akdeniz'de kimin kimi "savaş nedeni" (casus belli) ile tehdit ettiğini hepimiz biliyoruz" ifadesini kullandı. Türkiye, Yunanistan'ın Ege'de karasularını 12 mile çıkarmasını savaş nedeni sayacağını ilan etmişti. Yunanistan ise uluslararası hukuka göre 12 mil hakkı bulunduğunu savunuyor.

Yunan meclisinde sadece savunma mutabakatının oylanacağı, anlaşma çerçevesinde Fransa'dan 3 milyar euroya üç fırkateyn satın alma anlaşmasının oylamaya dahil olmadığı belirtiliyor. Yunanistan bu yılın başında da Fransa’dan 18 adet Rafale savaş uçağı alımı için anlaşma imzalamıştı.

NATO'ya mesaj

NATO üyeleri Fransa ile Yunanistan arasındaki savunma paktının NATO'da rahatsızlık yarattığı biliniyor. NATO Antlaşmasının 5'inci maddesi de müttefik bir ülkeye yapılacak bir saldırının tüm İttifak'a yapılmış sayılmasını ve ortak savunmayı öngörüyor.

Mitsotakis, geçen hafta Yunanistan'ın bir NATO üyesi olarak Fransa ile yapılan bu tür bir savunma mutabakatına ihtiyacı olup olmadığı yönündeki bir soruya, "5'inci madde bir NATO ülkesinin saldırısı durumunda uygulanıyor mu? NATO'nun bu konuda çok net olduğundan emin değilim" yanıtını vermişti. Mitsotakis, "Ben ülkemi savunmakla, güvenlik anlaşmaları yoluyla gerekli ittifakları oluşturmakla yükümlüyüm" diye konuşmuştu.