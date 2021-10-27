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Yunanistan'dan Türkiye'ye mesaj: İttifaklarımızı kurduk, güvendeyiz

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Doğu Akdeniz'de Mısır ve İsrail ile işbirliğini geliştiren, Fransa ve ABD ile savunma anlaşmalarına imza atan Yunanistan Başbakanı, Türkiye'ye "İttifaklarımızı kurduk, çizgilerimizi çok net şekilde çizdik" mesajı verdi.
Yunanistan'dan Türkiye'ye mesaj: İttifaklarımızı kurduk, güvendeyiz

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Yabancı Yatırım Girişimi etkinliğinde yaptığı açıklamada, Türkiye'yi deniz yetki alanları uyuşmazlığındaki "agresif duruşuna" son vermeye çağırdı.

Yunanistan'ın geçtiğimiz haftalarda ABD ve Fransa ile imzaladığı savunma anlaşmalarını hatırlatan Mitsotakis, "Biz güvendeyiz. Jeopolitik bir tehdit olduğunu düşünmüyorum" ifadesini kullandı. Yunan Başbakan, "Ve günün sonunda Türkiye'nin de Doğu Akdeniz'deki bu agresif duruşunun bir sonuç getirmeyeceğini fark edeceğini düşünüyorum" diye ekledi.

"İttifiklarımızı kurduğumuzu düşünüyorum. Çizgilerimizi çok net şekilde çizdik" açıklamasında bulunan Mitsotakis, "Türkiye'nin bir noktada deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusundaki temel sorunun çözümü için Yunanistan'la yapıcı şekilde çalışacağını umuyorum" dedi. Mitsotakis, "Biz her zaman diyaloğa açığız ancak ne sindirileceğiz ne de egemenlik haklarımızın tehlikeye atılmasını kabul edeceğiz" diye konuştu.

Mitsotakis, "Çöl'deki Davos" olarak adlandırılan etkinlikteki konuşmasından önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Yunan liderin konuşmasını dinleyen isimler arasında Prens Muhammed de bulunuyordu.

Atina'dan üst üste stratejik anlaşmalar

Yunanistan geçen ay Fransa ile kapsamlı bir savunma anlaşması imzalamıştı. Atina söz konusu mutabakatın, üçüncü bir ülkeden gelebilecek bir saldırıya karşı ortak savunmayı öngördüğünü duyurmuştu. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Fransa ve Yunanistan arasındaki anlaşmaya tepki olarak "Bu işler boyunuzu ve gücünüzü aşar” açıklamasında bulunurken "NATO bir savunma örgütü. Burada müttefikler varken bunun içindekilerin ayrıca ittifaklar yapması hem AB'nin savunma gücünü hem de NATO'yu bölecek" demişti.

Atina yaklaşık iki hafta önce de Washington ile imzaladığı mutabakatta, Girit Adası'ndaki ABD üslerinin kullanımını düzenleyen anlaşmanın süresini beş yıl daha uzatmıştı. Anlaşma ayrıca ABD'ye Dedeağaç gibi Yunanistan'ın farklı bölgelerindeki üslerde asker bulundurma ve yeni tesisler inşa etme konularında yeni kolaylıklar tanımıştı. Türkiye sınırı yakınındaki Dedeağaç'ta bulunan liman; Balkanlar, Doğu Avrupa ve Doğu Akdeniz'deki askeri harekâtlarda lojistik destek açısından önem taşıyor.

DW,AFP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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