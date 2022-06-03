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Yunanistan’dan Türkiye’ye tehdit

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos bir röportajda, "Türkiye askeri müdahaleye cesaret ederse ağır bedeller ödeyecek. Silahlı Kuvvetler her zaman teyakkuzda ve kararlıdır" dedi.
Yunanistan’dan Türkiye’ye tehdit

Yunanistan  Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ulusal  “To Manifesto” gazetesine verdiği röportajda kullandığı cümlelerle Türkiye'yi tehdit etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Mitsotakis benim için bitiyor” sözünün Yunanistan-Türkiye ilişkileri için ne anlama geldiğine yanıt veren Panagiotopoulos, “İletişim kanallarını kesen biz olmayacağız” diyerek, “Ancak diyalog agresif söylem ve kışkırtıcı davranışlarla el ele gitmez. O zaman bunun bir anlamı yok ve Türkiye Cumhurbaşkanı’nın anlaması gereken şey, Yunanistan’ın daha geniş bölge için bir istikrar unsuru olduğu, ancak egemenlik haklarını savunmak için taviz vermeyeceğinin bilinmesi gerekir” dedi.

TEHDİT ETTİ

Panagiotopoulos ayrıca, “Türkiye askeri müdahaleye cesaret ederse ağır bedeller ödeyecek. Gerginliklerin iki tarafa da fayda sağlamadığını defalarca vurguladım. Karşı tarafı askeri angajmana girişmekten caydıran bizim yeteneklerimizdir. Bunun nedeni, ödemeleri gereken ağır maliyetleri bilmeleridir. Silahlı Kuvvetler her zaman teyakkuzda ve kararlıdır” diye konuştu.

“FİNLANDİYA VE İSVEÇ’İN NATO'YA ÜYELİKLERİNİ DESTEKLİYORUZ”

Bakan Panagiotopoulos, “Ayrıca Yunanistan, NATO’da kilit ve güvenilir bir müttefik ve Güneydoğu Akdeniz’de tanınmış bir istikrar direğidir. Ülkemiz NATO’nun her yapısına katılıyor. Finlandiya ve İsveç'in bu anlamda NATO'ya katılmasını destekleyeceğiz, NATO’nun herhangi bir genişlemesine tam desteğimiz var” ifadelerini kullandı.

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