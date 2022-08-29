Yunanistan’dan Türkiye’ye tehditvâri açıklama

İlişkilerin gergin olduğu Ankara-Atina hattında bugün Yunanistan’dan Türkiye karşıtı bir açıklama daha geldi…

Bu yılın başında ilişkilerin iyi seyrettiği iki ülkenin ilişkisi Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Mayıs ayında yaptığı ABD ziyareti ve burada Türkiye karşıtı açıklamalarıyla gerilmişti.

“KUVVETLİYİZ” MESAJI VERDİ

Doğu Akdeniz ve Ege’de gerilimin yüksek olduğu bir dönemde bugün Yunanistan hükümetinin sözcüsü Ioannis Oikonomou’dan bir açıklama geldi. Yunan hükümetinin sözcüsü düzenlediği basın toplantısında Türkiye’yi adeta tehdit etti.

Önceki gün Ankara, Yunanistan’a ait S-300’lerin NATO müttefiklik ruhuna aykırı bir biçimde radar kilidi attığını açıklamıştı. Bu açıklamaya Yunan yönetiminden yalanlama gelirken bugün Oikonomou tonunu sertleştirdi.

Bir basın toplantısı düzenleyen Yunan yetkili, “Ülkemizin savunma kabiliyeti herhangi bir tehdidi bertaraf edecek kadar kuvvetli. Bizim müttefiklerimiz bizim tarafımızda, hak bizim tarafımızda biz etkili bir biçimde hakkımız olana karşı gelen zorlukları ortadan kaldırabiliriz” ifadesini kullandı.

SATIR ARASINDA TÜRKİYE’Yİ ELEŞTİRDİ

Yunan hükümetinin çabalarının uzun vadeli olduğunu ve fırsatçılık yapmadıklarını söylerken, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgali de başta olmak üzere birçok ciddi konuda tarafımızı belli ettik ve hiçbir önkoşul ya da siyasi talebimiz olmadan” yorumunu yaparak adeta Ankara yönetimini eleştirdi. Son dönemde Türkiye’nin Rusya ile yakınlaşması, Batı’nın uyguladığı yaptırımları uygulamaması ve buna karşılık Ukrayna’ya açıkça destek vermesi Batı’da karışıklığa sebep olmuştu.

Yunan yetkili, “Yunan diplomasisi, ülkenin pozisyonuyla ilgili bütün dünyadan destek almayı başardı, Avrupa Birliği, ABD ve müttefikler” ifadesini kullandı.