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Yunanistan’dan vatandaşlarına Ukrayna’ya seyahat uyarısı

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Yunanistan, vatandaşlarını Ukrayna'da bulunmamaları yönünde uyardı.
Yunanistan’dan vatandaşlarına Ukrayna’ya seyahat uyarısı

Rusya, son günlerde Ukrayna’ya saldırılarını yoğunlaştırırken, Yunanistan’dan dikkat çeken bir seyahat uyarısı geldi.

Yunan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna’ya seyahat edilmemesi ve Ukrayna’da bulunan Yunan vatandaşlarının derhal ülkeyi terk etmesi tavsiye edildi.

Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve diğer üst düzey yetkililer ile görüşmek üzere Kiev’e gideceği, ziyaretin ayrıntılarının güvenlik gerekçesiyle daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

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