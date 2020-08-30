Yunanistan'dan Yeni Tahrik: Adaya Silahlı Asker Çıkardılar

Görüntülerde Yunanistan'ın adalar arasında turistik seferler yaptığı feribotlardan çok sayıda askerin de bölgeye ayak bastığını gösterdi.

28 Ağustos tarihinde çekilen fotoğraf karesinde, feribottan turist kafilesiyle birlikte inen askerlerin tam teçhizatlı olduğu görüldü.

Gazeteci Mete Sohtaoğlu görüntüleri "Yunanistan turizmi. Meis adasına tatil için gelen turistlerle beraber Yunan askerleri de sevkediliyor." yorumuyla sosyal medya hesabından yorumladı.

Güvenlik uzmanı Turan Oğuz ise "Yunanistan, icinde turistlerin de bulundugu bir sivil feribot ile, Meis Adasi’na yeni asker ve silah sevk etti." dedi. Oğuz ayrıca Meis Adası'ndaki bu silahlanmanın uluslararası anlaşmaların çiğnenmesi deme olduğunu "Bu sevkiyat, 1923 tarihli Lozan ve 1947 tarihli Paris Baris Antlasmalarinin yeni bir ihlali anlamina gelmekte." sözleriyle duyurdu.​