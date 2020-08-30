  • BIST 1.101
  • Altın 463,306
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6893
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1263 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

Yunanistan'dan Yeni Tahrik: Adaya Silahlı Asker Çıkardılar

» »
Yunanistan'dan Yeni Tahrik: Adaya Silahlı Asker Çıkardılar
Yunanistan'dan Yeni Tahrik: Adaya Silahlı Asker Çıkardılar

Yunanistan Adalar bölgesiyle Doğu Akdeniz'deki tansiyonu yükseltmeyi sürdürüyor. Türkiye'ye karşı tehditler savuran Atina yönetimi, bu sefer de Meis Adası'na turistik feribotlarla tam teçhizatlı asker sevk etti.

Yunanistan, Türkiye'nin hemen yanı başında bulunan Meis Adası'na turistik feribotlarla tam teçhizatlı asker sevk etti. Atina'nın bu hamlesi AFP'den Louisa Gouliamaki'nin fotoğraflarına yansıdı.

Görüntülerde Yunanistan'ın adalar arasında turistik seferler yaptığı feribotlardan çok sayıda askerin de bölgeye ayak bastığını gösterdi.

28 Ağustos tarihinde çekilen fotoğraf karesinde, feribottan turist kafilesiyle birlikte inen askerlerin tam teçhizatlı olduğu görüldü.

Gazeteci Mete Sohtaoğlu görüntüleri "Yunanistan turizmi. Meis adasına tatil için gelen turistlerle beraber Yunan askerleri de sevkediliyor." yorumuyla sosyal medya hesabından yorumladı.

Güvenlik uzmanı Turan Oğuz ise "Yunanistan, icinde turistlerin de bulundugu bir sivil feribot ile, Meis Adasi’na yeni asker ve silah sevk etti." dedi. Oğuz ayrıca Meis Adası'ndaki bu silahlanmanın uluslararası anlaşmaların çiğnenmesi deme olduğunu "Bu sevkiyat, 1923 tarihli Lozan ve 1947 tarihli Paris Baris Antlasmalarinin yeni bir ihlali anlamina gelmekte." sözleriyle duyurdu.​

Yunanistan'ın söz konusu adımları 1923 tarihli Lozan ile 1947 Paris Barış Antlaşmalarının yeni bir ihlal anlamına geliyor.

Atina yönetimi, silahlandırması yasak olmasına rağmen 1960 yılından bu yana bu adaları silahlandırmaya devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Video başka söylüyor UBP'li Başkan başka...UBP İlçe başkanı :"Tatar zikir toplantısına katılmadı''30 Ağustos 2020 Pazar 17:24
  • Tatar’ın ziyaret ettiği Arıklı’nın desteklediği dergahın şeyhi sahte çıktı30 Ağustos 2020 Pazar 17:14
  • Arıklı’dan Tatar’ın dergah ziyaretine destek!30 Ağustos 2020 Pazar 16:55
  • Başbakan Tatar'dan Cumhurbaşkanlığı duası30 Ağustos 2020 Pazar 16:54
  • Amcaoğlu: “Karantinaya 13 milyon TL ödedik”30 Ağustos 2020 Pazar 16:42
  • Tatar: “Akıncı, kendi başarısızlığını örtmek için hükümete saldırıyor”30 Ağustos 2020 Pazar 16:33
  • Özersay: “Kapalı Maraş’ta muhatabınız Kıbrıs Rum liderliği olmayacak”30 Ağustos 2020 Pazar 16:22
  • Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş’tan Hız Tutkunu Gençlere Çağrı…30 Ağustos 2020 Pazar 16:19
  • Kayıp Taşdemir bulundu30 Ağustos 2020 Pazar 16:13
  • 30 Ağustos’un 98’inci Yıl Dönümü. Zafer Bayramı KKTC’de Kutlanıyor30 Ağustos 2020 Pazar 12:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti