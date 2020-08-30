Yunanistan'dan Yeni Tahrik: Adaya Silahlı Asker Çıkardılar

Yunanistan Adalar bölgesiyle Doğu Akdeniz'deki tansiyonu yükseltmeyi sürdürüyor. Türkiye'ye karşı tehditler savuran Atina yönetimi, bu sefer de Meis Adası'na turistik feribotlarla tam teçhizatlı asker sevk etti.
Yunanistan, Türkiye'nin hemen yanı başında bulunan Meis Adası'na turistik feribotlarla tam teçhizatlı asker sevk etti. Atina'nın bu hamlesi AFP'den Louisa Gouliamaki'nin fotoğraflarına yansıdı.
Görüntülerde Yunanistan'ın adalar arasında turistik seferler yaptığı feribotlardan çok sayıda askerin de bölgeye ayak bastığını gösterdi.
28 Ağustos tarihinde çekilen fotoğraf karesinde, feribottan turist kafilesiyle birlikte inen askerlerin tam teçhizatlı olduğu görüldü.
Gazeteci Mete Sohtaoğlu görüntüleri "Yunanistan turizmi. Meis adasına tatil için gelen turistlerle beraber Yunan askerleri de sevkediliyor." yorumuyla sosyal medya hesabından yorumladı.
Güvenlik uzmanı Turan Oğuz ise "Yunanistan, icinde turistlerin de bulundugu bir sivil feribot ile, Meis Adasi’na yeni asker ve silah sevk etti." dedi. Oğuz ayrıca Meis Adası'ndaki bu silahlanmanın uluslararası anlaşmaların çiğnenmesi deme olduğunu "Bu sevkiyat, 1923 tarihli Lozan ve 1947 tarihli Paris Baris Antlasmalarinin yeni bir ihlali anlamina gelmekte." sözleriyle duyurdu.
Yunanistan'ın söz konusu adımları 1923 tarihli Lozan ile 1947 Paris Barış Antlaşmalarının yeni bir ihlal anlamına geliyor.
Atina yönetimi, silahlandırması yasak olmasına rağmen 1960 yılından bu yana bu adaları silahlandırmaya devam ediyor.
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