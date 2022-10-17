Yunanistan’ı ayağa kaldıran olay: 12 yaşındaki kıza tecavüzden 6 kişi tutuklandı

Yunanistan’ın başkenti Atina’da 12 yaşındaki kız çocuğunun annesi tarafından para karşılığı satıldığı ve onlarca kişi tarafından tecavüz edildiği ortaya çıktı. Yaklaşık bir haftadır süren soruşturmada çocuğun annesi dahil 6 kişi tutuklandı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Kolonos Mahallesi'nde yaklaşık iki hafta önce ortaya çıkan olayda 12 yaşındaki kız çocuğunun annesi tarafından para karşılığı satıldığı ve onlarca kişi tarafından tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Atina'daki özel bir klinikte tedavi altına alınan çocuğun ve yakınlarının verdiği ifadeler doğrultusunda şu ana kadar 30 kişinin gözaltına alındığı ve çocuğunu para karşılığı satmakla suçlanan 37 yaşındaki anne ile birlikte 5 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Yunanistan’da nefret ve sert tepki gösterilen olayla ilgili geniş soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, Yunanistan medyası tutuklanan kişilerin fotoğraflarını ve kimlik bilgilerini açık açık yayınladı. Başkentte büyük nefret uyandıran olayla ilgili soruşturmanı sürdüğü tutuklanan kişi sayısının artabileceği belirtildi. Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos yaptığı açıklamada konu ile ilgili tüm suçluların adalete teslim edileceğini söyledi.

Sosyal medyadan da olaya tepkiler yükselirken, sorumlularının tamamının ortaya çıkarılması istendi.