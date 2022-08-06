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Yunanistan’ı sarsan dinleme skandalının ucu Güney Kıbrıs’a ulaştı

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Yunanistan’ı sarsan dinleme skandalının ucu Güney Kıbrıs’a ulaştı
Yunanistan’ı sarsan dinleme skandalının ucu Güney Kıbrıs’a ulaştı

Politis’in “Yunanistan’da Tal Dilian’ın Karıştığı Dinlemeyle İlgili Siyasi Deprem… Kiriakos Miçotakis’in Yakın Çalışma Arkadaşlarının Ses Getiren İstifası” başlıklı haberine göre Yunanistan’da siyasi depreme neden olan telefon dinlemelerin yapıldığı “Predator” isimli yazılım, merkezi Güney Kıbrıs’ta bulunan ve Larnaka’da tespit edilen “casus van” ile ilintili “Intellaxa” şirketi tarafından pazarlanıyor.

EYP Başkanı Kondolegon’un, dünkü istifası ile, yasadışı dinlemelere Yunan hükümet ve devletinin karıştığını teyit etmiş olduğuna dikkat çekilirken, bu skandalın, İsrailli eski MOSAD ajanı Tal Dilian’ın faaliyetlerini yeniden gündeme getirerek Güney Kıbrıs ile ilgili önemli soru işaretleri yarattığı vurgulandı.

Gazete “casus van” skandalı hakkında Tal Dilian hakkında başlatılan cezai kovuşturmanın alelacele kapatıldığını hatırlattı ve Yunanistan’daki ifratlara rağmen hiçbir Rum yetkilinin, bu açıklamalarla ilgilenme niyeti göstermediğine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

“Ancak Lefkoşa’nın izahat vermek zorunda kalması bekleniyor çünkü mesele Avrupa Parlamentosu’nun özel bir komisyonu tarafından araştırılıyor ve Europol’ün müdahil olmasının istenmesi bekleniyor.”

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