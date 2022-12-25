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Yunanistan’ın Ankara’yı kızdıracak gizli planı ortaya çıktı: Mart ayında harekete geçiyorlar

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Bu yılın ortalarından beri ilişkilerin kötüleştiği Ankara-Atina hattında gerilim her geçen gün artıyor.
Yunanistan’ın Ankara’yı kızdıracak gizli planı ortaya çıktı: Mart ayında harekete geçiyorlar

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea, Atina hükümetinin Ankara’yı kızdıracak bir hamle hazırlığı içerisinde olduğunu yazdı. Gazete, gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde Yunanistan’ın Girit’in bazı yönlerden deniz yetki alanlarını 12 mile çıkarmaya hazırlandığını yazdı.

Gazetede yer alan haberde Atina’nın Türk yetkililerle anlaşmazlık olması için adanın doğusundan değil güney ve batısından bir genişlemeye gidileceği belirtildi. Planın Dışişleri Bakanlığı’nın “çekmecesinden çıktığı” belirtilirken gelecek yıl seçimlerde koltuğa yeniden oturma planları yapan Başbakan Kiriakos Miçotakis’in de bu hamleye onay verdiği belirtildi.

Yunan medyası daha önce hem Miçotakis hem de Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Girit’teki deniz yetki alanlarının 12 mile çıkarılmasının sinyalini verdiğini ve “Ülkenin çıkarına hizmet edecekse yapmaya hazırız” dediklerini hatırlattı.

Ta Nea’ya konuşan Dışişleri Bakanlığı’ndan kaynaklar gelecek yılın Mart ayında bu planın uygulanabileceğini dile getirdi. Öte yandan haberde ABD’nin de bu plana destek verdiği öne sürüldü. Makalede, “ABD de Doğu Akdeniz’deki enerji sektörünün yararına olacak ve sorunların çözülmesi ve Balkanlardan Orta Doğu’ya kadar istikrar gelmesini destekliyor” denildi.

Bölgede ABD merkezli ExxonMobil’in incelemelerinin sürdüğü ve ABD’nin de bölgedeki durumla yakından ilgilendiği belirtilirken Girit’in güney ve batısından genişlemesi durumunda Türkiye’nin rahatsız olmayacağı da aktarıldı.

STRATEJİK AVANTAJ SAĞLAYACAK

Öte yandan Ta Nea’daki aynı haberde Yunanistan’ın Fransa’dan satın aldığı Rafale savaş uçakları da gündeme geldi.

Bazı kaynaklara dayandırılan haberde, Mart ayında Yunanistan’a ait Rafale sayısında artış olacağı ve gelecek yılın ilkbaharında pilotların eğitiminin de tamamlanacağı aktarıldı. Makalede, “Bu durum Atina’ya Türkiye karşısında havada stratejik bir avantaj sağlayacak” denildi.

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