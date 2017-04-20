Yunanistan'ın başkenti Atina'nın merkezinde bulunan bir bankada patlama meydana geldi.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da patlama meydana geldi. Dün akşam 22.40 sıralarında meydana gelen patlamanın Eurobank önünde gerçekleştiği kaydedilirken, patlamanın yaşandığı sokağın güvenlik güçlerince kapatıldığı ifade edildi.

Öte yandan patlama olmadan yarım saat önce bir kişinin zougla.gr isimli haber sitesini ofisini arayarak, ‘Eurobank şubesinde 35 dakika sonra patlama meydana gelecek’ dediği öne sürüldü.

Patlamada ölü ya da yaralıların olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi yok.