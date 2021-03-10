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Yunanistan'ın başkenti Atina'da, polis şiddetini protesto eden göstericiler ile emniyet güçleri arasında çatışma çıktı.

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Atina'da polis şiddeti protestosunda çatışma
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, polis şiddetini protesto eden göstericiler ile emniyet güçleri arasında çatışma çıktı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, polis şiddetini protesto eden göstericiler ile emniyet güçleri arasında arbede yaşandı. Olaylarda, 5 kişi gözaltına alındı, 1 polis yaralandı.

Atina’da Nea Smirni Meydanı'nda toplanan ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 5 bin kişi, polisin aşırı şiddet kullanımını protesto etmek için eylem düzenledi.

"Polis, şiddet her yerde, yoğun bakım ünitesi ve sağlık hiçbir yerde- Tersine bir şehir", "Aynasızlar mahallemizden dışarı" ve "Maskenin altında sesimiz var, terör ve bastırılmaya son" yazlı pankartlar taşıyan göstericiler, Nea Smirni Emniyet Müdürlüğüne yürüdü.

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Burada yoğun güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri, kendilerine taş, sopa, havai fişek ve molotofkokteyli ile saldıran yüzleri maskeli gruba göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Yaklaşık 1 saat süren olaylarda 1 polis yaralandı, 5 gösterici gözaltına alındı.

Göstericilerin caddelerdeki çöp bidonlarını ateşe vermesi nedeniyle park halindeki çok sayıda araç ve bazı iş yerleri de zarar gördü.

Polisin, gösteri yapmak isteyenlere şiddet uyguladığı görüntüler

Nea Smirni’de 7 Mart Pazar günü, polislerin gösteri yapmak isteyen bazı kişilere aşırı şiddet uygularken görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması, tepkilere neden olmuştu.

Atina Savcılığı, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. 

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