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Yunanistan’ın eski Başbakanı Çipras’tan AB’ye: ‘Türkiye’ye derhal yaptırım uygulanmalı’

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Yunanistan eski Başbakanı ve muhalefetteki SYRIZA partisinin başkanı Aleksis Çipras, son dönemde Türkiye ile yaşanan gerginliğe değinirken, AB'den Türkiye'ye yaptırım uygulamasını istedi.
Yunanistan’ın eski Başbakanı Çipras’tan AB’ye: ‘Türkiye’ye derhal yaptırım uygulanmalı’

Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde son dönemde gerilim karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, Yunanistan’ın eski Başbakanı ve şimdi ana muhalefetteki SYRIZA partisinin başındaki isim Aleksis Çipras, son dönemde yaşanan krizle ilgili konuştu.

Çipras, AB Dış Politika ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell ile bir araya geldi. Yunanistan merkezli Ta Nea gazetesine konuşan SYRIZA içerisinden kaynaklar, toplantıda Türkiye konusunun ele alındığını açıkladı. Çipras’ın Borell’e Türkiye konusunda AB’nin tutumunun yetersiz kaldığını söylediği açıklanırken, bir an önce yaptırımların devreye sokulmasını istediği aktarıldı.

‘DERHAL YAPTIRIMLAR DEVREYE SOKULSUN’

Ta Nea, Çipras’ın Borell’e son olarak Libya’da Türkiye ile varılan anlaşmayı hatırlattığı belirtilirken, AB’den derhal Türkiye karşıtı bir yaptırım paketini devreye sokmasını istediği bildirildi. Aynı zamanda Çipras’ın iki ülke arasındaki ilişkilerin diplomasi yoluna dönmesi için AB’den yardım istediği bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde, Almanya'da hükümet ortağı Yeşiller Partisi Dış Politika Sorumlusu Jürgen Trittin, AB’ye Türkiye’ye yönelik ‘yaptırım uygulanması’ çağrısında bulunmuştu.

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MİÇOTAKİS ÜSTÜ KAPALI SESLENDİ

Öte yandan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de bugün Prag’da düzenlenen Avrupa Birliği Siyasi Topluluk Zirvesi’ne katıldı. Zirvenin başlangıcında bir konuşma yapan Miçotakis, isim vermeden Ankara yönetimine, ” Uluslararası hukuka saygı, insan haklarının temel korunması bu yeni çabayı destekleyen mihenk taşı olmalıdır” mesajı verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirve için Prag’da bulunuyor. Ancak iki liderin bir araya gelip gelmeyeceği net değil. Son olarak, Yunanistan hükümet sözcüsü İoannis Oikonomou, Başbakan Kiriakos Miçotakis’in Türkiye   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu hafta Prag’da düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında görüşmeye sıcak baktığını söyledi. Yunan sözcü, “Açıklamalarıyla gerilimi artıran taraf olan Türk lider Yunan başbakanla görüşmek isterse Yunanistan buna olumlu yanıt verir” demişti.

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