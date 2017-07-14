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Yunanistan'ın "Kıbrıs Dosyası" gayri resmi olarak Rum Meclisi’ne teslim edildi

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Yunanistan'ın "Kıbrıs Dosyası" gayri resmi olarak Rum Meclisi’ne teslim edildi
Yunan Meclisi Özel Araştırma Komitesi’nin “Kıbrıs Dosyası” için topladığı gizli belgelerin kopyalarını içeren 11 kolinin dün akşam Rum Meclisi’ne gayrı resmi teslim edildiği ve meclisin yüksek korumalı odasında tutulduğu haber verildi.

Politis ve diğer gazetelere göre, gizli belgelerin resmi teslimi bugün Rum Meclisi’nde düzenlenecek ve Yunan Meclis Başkanı Nikos Votsis’in de konuşma yapacağı törenle yapılacak. Belgelerin orijinallerinin Yunan Meclisi’nde tutulacağı kaydedildi.

Habere göre, bu sabah gerçekleştirilecek resmi teslim törenine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis,  Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu ve eski bakanlarla  milletvekilleri katılacak.

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, resmi devir teslimin ardından belgelerin dijital ortama aktarılacağını açıklarken dün akşam Vutsis onuruna verilen yemekte, belgelerin gizli mi tutulacağı yoksa şeffaflık çerçevesinde mi işlem göreceği tartışılmaya başlandı. Şilluris, “Bu malzemenin yönetilmesinde gösterecekleri ciddiyet ve sorumluluğun, başka verileri de alıp alamayacaklarıyla doğrudan ilintili olduğuna” dikkat çekti.

Teslim edilen 11 koli içerisinde Yunan Meclisi Özel Araştırma Komitesi’ne verilen 88 ve alt komiteye sunulan 45 ifadenin yer aldığı 134 dosya bulunduğu kaydedildi.

Haberi “İhanetin Kara Sayfaları 11 Kolide… Yunanistan’dan İhanete Dair Şahadet Malzemesi… Hainler Arşivlerden Ortaya Çıkacak… Mecliste N. Vustis’in De Katılacağı Özel Toplantı ” başlığıyla manşete çeken Haravgi, 11 kolideki 134 dosya içerisinde Makarios’a yönelik darbe ve Barış Harekâtı ile ilgili ifade, ek belge ve dokümanlar bulunduğunu yazdı.

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