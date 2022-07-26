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Yunanistan’ın taciz girişimini Türk Sahil Güvenlik ekipleri önledi

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Bulamaç Adası'nda Deniz Kuvvetleri Kupası Açık Deniz Yat Yarışına katılan bir yelkenli tekneye taciz girişiminde bulunan Yunan Sahil Güvenlik unsuru, Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından engellendi.
Yunanistan’ın taciz girişimini Türk Sahil Güvenlik ekipleri önledi

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir yelkenli tekneye taciz teşebbüsünde bulunan Yunan Sahil Güvenlik unsurunun engellendiğini açıkladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; dün saat 08.50’de Aydın'ın Didim ilçesi karşısındaki Bulamaç Adası’nın 3,8 deniz mili (yaklaşık 7 kilometre) güneybatısında ‘Deniz Kuvvetleri Kupası Açık Deniz Yat Yarışı’na katılan bir yelkenli tekneye Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca taciz teşebbüsünde bulunuldu.

Türk Sahil Güvenlik botu tarafından Yunan Sahil Güvenlik unsuruna müdahale edildi. Türk Sahil Güvenli Komutanlığına ait bot ile gerçekleştirilen önleme manevraları ile Yunan Sahil Güvenlik unsuru engellenip, bölgeden uzaklaştırıldı.

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