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Yunanistan’ın Türk karasularına ittiği göçmenler kurtarıldı

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Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, Bodrum açıklarında lastik bot içinde bir grup göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk etti.
Yunanistan’ın Türk karasularına ittiği göçmenler kurtarıldı

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, Bodrum açıklarında lastik bot içinde bir grup göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk etti.

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 18 göçmenin, Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itildiği öğrenildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler kıyıya çıkartıldı. İşlemleri tamamlanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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