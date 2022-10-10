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Yunanistan’ın Türkiye eylem planı hazırlığı ortaya çıktı: Senaryolar masada

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Türkiye ile Yunanistan arasında aylardır tırmanan gerilimle ilgili dikkat çekici bir iddia Yunan medyasından geldi.
Yunanistan’ın Türkiye eylem planı hazırlığı ortaya çıktı: Senaryolar masada

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, bugün manşetlerine taşıdığı haberde Atina’nın Türkiye’nin olası hamlelerine karşı senaryolarının hazır olduğunu yazdı. Gazete, son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim olduğuna dikkat çekerek, 2023’te yapılması planlanan seçim öncesinde Yunanistan hükümetinin atacağı adımları sıraladı.

Gazete, “Atina hiç hayal kurmuyordu, başbakan Miçotakis gelecek aylarda dış siyaset bağlamında zorluklarla karşılaşacağını tahmin ediyordu. Fakat geçen hafta bu beklentileri Ankara’nın iki paralel hamlesiyle kesinlik kazandı. Bunlardan ilki Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşma oldu. İkincisi de Çekya’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu’nun zirvesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılması ve burada yemek sırasında Miçotakis’le gerilim yaşaması oldu” yorumuna yer verdi.

“TEPKİDEN MEMNUNİYET DUYDULAR”

Atina yönetiminin Ege ve Doğu Akdeniz’de bütün olasılıkları değerlendirdiğine dikkat çekilirken Oruç Reis araştırma gemisinin Girit yakınlarında seyredebileceğinin de olasılıklar dahilinde olduğu aktarıldı. Böyle bir durumda Yunanistan hükümetinin savaş gemilerini kullanabileceği belirtilirken Mısır ile birlikte bir ortak tatbikat da düzenlenmesinin gündemde olduğu belirtildi. Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakatın Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya karşı olduğu için bu olasılıkların bir hayli yüksek olduğu da açıklandı.

Kathimerini’nin haberinde, Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmanın Atina hükümetinde rahatsızlık yarattığı da belirtilirken bu konuda da bir diplomatik eylem planı hazırlığı içerisinde olunduğu kayıtlara geçti. Yunanistan hükümetinin, Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmaya Washington, AB, Fransa ve Almanya’nın tepki göstermesinden memnuniyet duyduğu belirtilirken bu yönde diplomatik çabaların da artırılacağı belirtildi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta Çekya’daki zirveye katılması da Yunan medyasının gündemine geldi.

ERDOĞAN’IN PLANINA KARŞI HAMLE HAZIRLADILAR

Öte yandan makalede, Yunanistan’da gelecek yıl yapılacak seçimlerin ilkinde hükümet kurulamaması durumunda oluşacak boşluğa karşı da bir plan hazırlandığı belirtildi.

Yunan medyasındaki haberde, “Yunanistan’da yapılacak iki seçim arasında geçici hükümetin daha az tecrübesi olması ve daha yavaş refleksleri olması durumundan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faydalanabileceği ihtimaline karşı Yunanistan yönetimi harekete geçti” denildi. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve yargıtay başkanının iki seçim arasında savunma bakanı ve dışişleri bakanının görevlerine devam etmesinin gündemde olduğu da belirtildi. Makalede, “Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın görevde kalması ile birlikte Türkiye ile yaşanabilecek büyük bir krizde hem sahada bilgisi olan yetkililer olacak hem de zamana karşı başlatılan yarışta diplomatik bağlantılara erişim olacak” yorumu yapıldı.

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