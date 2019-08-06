Yunanistanlı komünistlerden Doğu Akdeniz manifestosu

Yunanistan'da Komünist Parti'nin resmi yayın organı Rizospastis, Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama faaliyetleri yüzünden çıkan gerilimlerle ilgili bir manifesto yayımladı.

Nikolaos Stelya

GazeteDuvar

Manifestoda, Yunanistan ile Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yabancı şirketler ile imzaladığı enerji anlaşmalarını halk nezdinde “geçersiz” olduğunun altı çiziliyor.

Yunanistanlı emekçiler son dönemde gergin bir atmosferin hakim olduğu Doğu Akdeniz ile ilgili olarak “aykırı” bir çıkış yaptı. Yunanistan Komünist Partisi (KKE)’nin yayın organı Rizospastis’de baş yazı olarak yayınlanan manifesto Atina, Lefkoşa ve batılı başkentlerin Doğu Akdeniz’de enerji alanında attığı son adımları yerden yere vuruyor.

Yunanistan ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yabancı şirketler ile imzaladığı enerji anlaşmalarını halk nezdinde “geçersiz” gören manifesto, bölgede su yüzüne çıkan ve Türkiye’nin de tepkisini çeken yeni gelişmelerin bölge halklarının ve özellikle emekçilerin menfaatlerine hizmet etmediğini vurguluyor.

HER ŞEY ABD-RUSYA RESTLEŞMESİ İÇİN

Rizsopastis’te yayınlanan ve Atina ve Lefkoşa’da iktidar odaklarının tepkisini çeken makalenin odağında Doğu Akdeniz’de yaşanan Rusya-ABD restleşmesi bulunuyor. Makale yeni süreçte ABD’nin Rusya ile beraber Çin ile de her alanda çatışma içerisine girdiği uyarısında bulunuyor.

Yeni Soğuk Savaş sürecinin zirveye tırmandığı bir süreçte, Batılı güçler Doğu Akdeniz’deki menfaatlerini garanti altına almak için harekete geçiyor. Bu güçler Yunanistan ve Kıbrıs’ı bölgede birer piyon olarak kullanıyor.

Batı Doğu Akdeniz’de attığı yeni adımlarla Rusya ve Çin karşısında atağa geçerken bölgenin enerji kaynaklarına birer birer el koyuyor. Bunun en son örneği Kıbrıs Münhasır Ekonomik Alanı’nda bulunan 7’inci parselde Lefkoşa’nın Fransız ve İtalyan firmaları ile imzaladığı anlaşma teşkil ediyor.

Doğu Akdeniz’de enerji eksenli atılan adımlar bölgeye empoze edilmeye çalışılan yeni siyasi projelerle de birebir ilişkili. Büyük güçler Filistin ve Kıbrıs gibi coğrafyalara kendi menfaatlerine hizmet eden planları empoze etme gayreti içerisinde.

BÜYÜK GÜÇLERİN YOL HARİTASI

Atina’nın ve Lefkoşa’nın Doğu Akdeniz’de hatalı bir siyaset izlediği mesajını veren tarihi makale emekçi kesimlerin menfaatlerini göz önünde bulundurmayan bu stratejinin artık bir birçok kulvarda karşımıza çıktığını vurguluyor.

Savunma alanında Kıbrıs ve Doğu Akdeniz yeni birer uçak gemisine dönüşürken, Fransa ve ABD bölgedeki askeri varlığını yoğunlaştırmak için gece gündüz yoğun çaba sarf ediyor.

Aynı dönemde Kıbrıs özelinde “arkaik” olarak nitelenen garanti sisteminin yeni bir sistemle değiştirilmesi gündeme geliyor. Bu tartışmalar Kıbrıs’ta artık taksim formülünün kalıcılaşmaya başladığı bir süreçte yoğunlaşmakta.