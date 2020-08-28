Yunus Bülbül:“Müslüm Gürses’i öldüren de Muhterem Nur'dur”

Fahriye Özay’ın Ada Tv’de konuğu olan Türkiye’de ünlü müzisyen, oyuncu Yunus Bülbül, “Gürses-Nur aşkının derinliğinden” bahsedilmesi üzerine “Müslüm Gürses’i öldüren de Muhterem Nur'dur” ifadelerini kullandı.

Fahriye Özay’ın Ada Tv’de konuğu olan Türkiye’de ünlü müzisyen, oyuncu Yunus Bülbül, “Gürses-Nur aşkının derinliğinden” bahsedilmesi üzerine “Müslüm Gürses’i öldüren de Muhterem Nur'dur” ifadelerini kullandı.

Merhum Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur'dan bu şekilde bahsedilmesinden rahatsız olan Fahriye Özay, “lütfen böyle konuşmayalım, bunları konuşmayalım” diyerek uyardı.

Yunus Bülbül, Müslüm Gürses’le Türkiye televizyonlarında yıllarca pek çok TV programı ile Showlara imza atmıştı.

Müslüm Gürses, vefatı öncesi son ramazan ayında KKTC’deki Ada TV’de program yapmıştı.