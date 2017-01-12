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Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şahin Gençlik Dairesi Müdürü Eroğlu’nu ziyaret etti

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Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şahin Gençlik Dairesi Müdürü Eroğlu’nu ziyaret etti
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne bağlı Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Hüseyin Şahin, Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Gençlik Dairesi’nden verilen bilgiye göre, ziyarette kültür, sanat ve gençlik projeleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Şahin, önümüzdeki dönemde söz konusu projelerde Gençlik Dairesi ile işbirliği yapmak istediklerini de vurguladı.

Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençliğin yararına olacak, gençleri kültür, sanat, spor ve birlikteliğe götürecek her projede yer almaya hazır olduklarını kaydetti.   

Devlet kadroları dışında ülkedeki derneklerin, enstitülerin, gençler için kurulan kurumların önemine değinen Eroğlu, kültür, sanat ve sporun söz konusu kuruluşlarla daha geniş kitlelere yayıldığını söyledi.

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