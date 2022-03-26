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Yunus Emre Enstitüsü "Vatan Kalbinin Attığı Yer Çanakkale" Konulu Ödüllü Sınav Düzenledi

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Yunus Emre Enstitüsü "Vatan Kalbinin Attığı Yer Çanakkale" Konulu Ödüllü Sınav Düzenledi
Yunus Emre Enstitüsü "Vatan Kalbinin Attığı Yer Çanakkale" Konulu Ödüllü Sınav Düzenledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, "Vatan Kalbinin Attığı Yer Çanakkale" konulu ödüllü bilgi sınavı düzenlendi.

Lefkoşa YEE'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünü KKTC’de idrak ederek tarih bilincini güçlendirmek ve öğrencilerin okuma zevk ve alışkanlığını geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen bilgi sınavının, yoğun bir katılımla yapıldığı bildirildi.

11-14 yaş aralığındaki öğrencilerin katıldığı sınav soruları, YEE tarafından oluşturulan komisyonca "Vatan Kalbinin Attığı Yer Çanakkale" adlı kitap serisine ait 10 hikaye kitabından seçilerek hazırlandı.

Çoktan seçmeli 50 sorunun yer aldığı sınav sonucunda dereceye girerek ödül almaya hak kazanan adaylar 29 Mart'ta enstitünün sosyal medya hesaplarından ilan edilecek.

Öğrencilere ödülleri ise 31 Mart'ta Lefkoşa YEE tarafından düzenlenecek törenle takdim edilecek.

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