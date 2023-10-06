Yurda dönen Tatar, Ankara'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak AK Parti’nin Büyük Kongresi’ne katılmak üzere yarın sabah Ankara’ya gidiyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 30’a yakın ülke temsilcisinin de davetli olduğu AK Parti Büyük Kongresi’ne katılacak ve aynı gün akşam saatlerinde yurda dönecek.

AK Parti’nin 4’üncü Olağanüstü Büyük Kongresi, yarın Ankara Arena'da yapılacak.

Başbakan Ünal Üstel'in de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la görüşmek ve AK Parti Kongresi’ne katılmak üzere bugün Ankara’ya gideceği açıklanmıştı.