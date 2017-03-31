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Yurdaer Okur bugün Lefkoşa Kaza mahkemesine çıkartıldı

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Yurdaer Okur bugün Lefkoşa Kaza mahkemesine çıkartıldı
KKTC Ercan Havalimanı’ndan giriş yaparken yakalanan Yurdaer Okur bugün hakim karşısına çıktı.

Okur, 100 bin TL senet, 10 bin TL de nakit ile serbest bırakıldı. Dava sonuçlanana kadar da KKTC dışına çıkması yasaklandı.

KKTC’ye Ercan Havalimanı’ndan giriş yaparken, narkotik dedektör köpek "Liz"’in tepki vermesi üzerine polis tarafından gözaltına alınan Okur’un üzerinde yapılan aramada 1 gram Hint keneviri ele geçirilmişti. Bu sabah saatlerinde polis eşliğinde Lefkoşa Kaza mahkemesine getirilen ünlü oyuncu Yurdaer Okur, serbest bırakıldı.

Okur, 100 bin TL senet ve 10 bin TL de nakit vererek serbest kaldı. Mahkeme Okur’un dava sonuçlanana kadar ülke dışına çıkışını yasakladı. Okur’un suçlu bulunması durumunda ise sınır dışı edileceği açıklandı. Ünlü oyuncunun KKTC’ye bu akşam Girne’de sahnelenecek bir oyundaki rol nedeniyle geldiği öğrenildi.

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