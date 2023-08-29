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Yurdun çeşitli yerlerinde trafik kazları meydana geldi

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Yurdun çeşitli yerlerinde trafik kazları meydana geldi
Yurdun çeşitli yerlerinde trafik kazları meydana geldi

 

1.         28.08.2023 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde,  Ali İNCE (E-24), 95 mlgr alkollü içki tesiri altında, KL 218 plakalı araç ile soldan birinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Elektrokur isimli işyeri önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun ikinci (sağ) şeridine geçmesi sonucu, o esnada gerisinde soldan ikinci şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Shahıd KHAN (E-28) yönetimindeki JH 845 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle yolun sağ kısmına savrulan JH 845 plakalı araç orta refüj içerisinde bulunan servi ağacına çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan JH 845 plakalı araç sürücüsü Shahıd KHAN ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Muhammad RIZWAN (E-20), Kamran JAN (E-25), Sulaiman SHAH (E-20), Syed Mehboob Ali SHAH (E-22) ve Muhammad OSAMA (E-23) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin arından müşahede altına alınmışlardır. KL 218 plakalı salon araç sürücüsü Ali İNCE tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

2.         29.08.2023 tarihinde, saat 00:15 sıralarında,  Girne’de Şht. Aslan Seçkin Sokak üzerinde Halil DUYGUN (E-54), 247 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GT 030 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden sokağın güney kısmında bulunan Sevdalı Sokağa dikkatsizce dönüşe geçmesi sonucu o esnada sokak üzerinde batı istikametine doğru seyreden Sedat KARAKAYA (E-28) yönetimindeki UG 387 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alınmıştır. GT 030 plakalı araç sürücüsü Halil DUYGUN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

3.         28.08.2023 tarihinde, saat 12:20 sıralarında, Yenierenköy’de 8 Ağustos Caddesi üzerinde,     Mustafa METNİ (E-31), 217 mlgr alkollü içki tesiri altında iken yönetimindeki EY 464 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, Tatlı Market önlerinde geldiğinde dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu sola meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçerek o esnada karşı istikametten gelmekte olan Galip ÇEKEN (E-42) yönetimindeki MB 290 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan EY 464 plakalı araç sürücüsü Mustafa METNİ kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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