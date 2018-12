Bildiride şı açıklamalara yer verildi:



;"Dünyanın her yerinde yüreğinde insan sevgisi, barış, kardeşlik, özgürlük, eşitlik, bağımsızlık tutkusu bulunan; güzel günleri bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşcesine yaşayacağımız başka türlü bir dünyanın mümkün olduğuna inanan herkesi madencinin öfkesi, umudu ve direnişiyle selamlıyoruz. 4 Aralık Dünya Madenciler Günün de başta 1948 de CMC’de sömürüye karşı ortak mücadele etmeyi başaran Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumları, Ermenek, Soma, Kozlu, Elbistan, Dursunbey, M. Kemalpaşa, Gediz, Sorgun, Merzifon, Armutçuk ve adını sayamadığımız yüzlerce yerde meydana gelen iş cinayetlerinde yaşamını kaybeden meslektaşlarımızı ve maden emekçilerini saygıyla anıyoruz. Ülkemizde madenciliğin gelişmesini sağlayacak tedbirlerin alınması ve desteklenmesi gerekmektedir. Keşfedilen her kaynak ve üretime geçirilen her maden ülkemizin kalkınmasına hizmet demektir. Çevre ve insan sağlığına duyarlı bir üretim anlayışı ile maden zenginliklerimizi ekonomiye kazandırmalıyız. Zaman kaybetmeden Rehabilitasyon Tüzüğü'nün çıkarılması ve yasalarımızın güncellenmesi gerekmektedir. Unutulmamalı ki biz zengin madenlerimizin fakir bekçileri olamayız. İzmit`te, Roma İmparatorluğu`nun zulmünden kaçıp madencilere sığınan Santa Barbara, 4 Aralığı bütün dünya madencilerine armağan ederek, madencilerin onurlu mücadelesi ile tarihe yazılan bir destan şeklinde kayda geçmiştir. 13 Ocak 1948’de Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Elenler CMC (Cyprus Mines Cooperations) şirketin emek sömürüsüne karşı 125 gün sürecek ortak mücadele başlattı. Mücadelenin en önemli unsuru Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Elen maden işçilerinin ortak olarak, emperyalizme, sömürüye karşı ortak hareket etmeleriydi. 4 ay 4 gün süren grev Kıbrıs işçi sınıfının en uzun süreli ve en fazla katılımlı grevi oldu. Greve 1300 Kıbrıslı Elen ile 700 Kıbrıslı Türk toplam 2000 işçi katıldı. Tüm dünyada olduğu gibi nerede talan, peşkeş, sömürü olduysa, en çok madenciden çalındı. Çünkü en yoğun emek madencinindi; bunun sonucunda, en büyük öfke de yine madenciden geldi. Ülkemizde madencilik sektörü İngiliz Sömürge Dönemi’nde çıkarılmış emperyalist bir anlayış ürünü olan ‘’Maden ve Taş Ocakları Yasası’ ile yönetilmeye çalışılmaktadır. Siyası iktidarın bu yasayı bir an önce yenilemesi gerekmektedir. Bunun yanında 2015 yılında odamızın da büyük ölçüde katkı koyduğu ‘Taş Ocakları Düzenleme ve Denetleme Tüzüğünün’ çıkarılması ile taş ocakları bilime uygun şekilde daha iyi denetlenmeye başlanmıştır. Bugün çalıştırılmayan ocaklar olsalar bile 8 adet ocak kapatılabiliyorsa siyasi iradenin yanında, tüzük sayesinde oluşturulan denetleme kurulunun hazırlamış olduğu raporların büyük rolü olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Lefke İlçesinde CMC sonrası bölge halkına bırakılan çevre felaketi kötü bir miras olarak orda durmaktadır. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Odamızın, Çevre Mühendisleri Odası ve Kimya Mühendisleri Odası ile ortak hazırlamış olduğu CMC ile ilgili görüşlerini içeren raporumuz Başbakanlığa iletmiştir, dünya madenciler günü vesilesi ile raporun takipçisi olacağımızı kamu oyunun bilgisine getirmek isteriz. CMC den bölgeye kalan ve günümüzde artık bir çevre felaketine dönüşen alanların rehabilitasyonu gibi taş ocaklarının da rehabilitasyonunun toplumun mutlak beklentisi olduğunu bizler çok iyi biliyoruz. Taş ocaklarının rehabiltasyonu için Taş Ocakları Düzenleme ve Denetleme Tüzüğü vasıtası ile belirli kurallar getirilmiş olmasına rağmen, rehabilitasyon ayrı bir tüzük vasıtası ile detaylı ele alınmalıdır. Rehabilitasyon tüzüğü ile Orman Mühendislerinin, Peyzaj mimarlarının da söz sahibi olacağı rehabilitasyon projeleri hazırlanması gerekmektedir. Siyasi iradeye madencilik sektörü ile ilgili çok fazla iş düşmektedir. Ne yazık ki doğal kaynaklar ülkemizde her zaman için siyasi irade tarafından daha az ilgilenilen bir alan olarak algılanmış bakanlık oluşumlarında bile bugüne kadar bu kendini hep belli etmiştir. Camiamızın 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutluyor, başta ilk Kıbrıslı Türk Maden Mühendisi olarak tarih de yerini alan Mehmet Öztürk olmak üzere sektörümüze emeği geçen tüm madencilere şükranlarımızı sunuyor ve bu uğurda hayatlarını kaybeden tüm emekçileri minnet ve şükranla anıyoruz."