Yürek dayanmaz: 4 aylık bebek hayatını kaybetti

23.04.2019 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Girne’de Mehmet Emre EĞE (E-4 aylık), ikametgahı içerisinde yatmakta olduğu puset içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
24.04.2019 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsi neticesinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.
4 aylık Mehmet Emre EĞE bebeğin kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek.
Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.
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