  • BIST 93.699
  • Altın 212,456
  • Dolar 5,2873
  • Euro 6,0224
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKALefkoşa Sanayi Bölgesi boşaltılıyor

Yürekler dayanmadı, aileler cenazede fenalık geçirdi

» »
Aileler fenalık geçirdi, sağlık birimleri müdahale etti
Yürekler dayanmadı, aileler cenazede fenalık geçirdi

Girne Ciklos mevkiinde sele kapılıp yaşamlarını yitiren Tolga Bekçi (21) ile Günay Kandaz (18), bugün son yolculuklarına uğurlandı.

Yaşanan doğal felaket sonucu genç yaşta yaşamını yitiren ve nişanlı olan Bekçi ile Kandaz, bugün Dikmen Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Dikmen Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazede ailelerin gözyaşları sel oldu, evlatlarını kaybetmenin derin acısından ağıtlar yakıldı.

Cenazene namazını kıldıran imam, doğal afetten dolayı yaşamını kaybeden gençlerin şehit mertebesine ulaştığına vurgu yaparak namazı kıldırdı ve ruhları için Fatiha okudu, ülkeye yakınlarına ailelerine başsağlığı diledi.

Cenazeler araca alınırken aileler fenalık geçirdi, sağlık birimleri müdahale etti.

dikmen-cenaze-4.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vakıflar İdaresi ile Kızılay’dan sel mağdurlarına yardım08 Aralık 2018 Cumartesi 13:39
  • Dipkarpaz’da yağış!08 Aralık 2018 Cumartesi 13:30
  • Gaye Soyutok’u arama çalışmaları aralıksız sürüyor08 Aralık 2018 Cumartesi 12:55
  • Gaye Soyutok’un içinde bulunduğu araca ait yeni parçalar bulundu08 Aralık 2018 Cumartesi 12:17
  • Cumhurbaşkanı Akıncı'ya cerrahi müdahale gerçekleştirildi08 Aralık 2018 Cumartesi 12:00
  • Ahmet Kılıç Gözyaşları ile uğurlandı..Kılıçdaroğlu da cenazeye katıldı07 Aralık 2018 Cuma 21:30
  • Sonat Altuğ’a beyin anjiosu yapıldı07 Aralık 2018 Cuma 21:01
  • "Doğa felaketi değil rant felake07 Aralık 2018 Cuma 17:39
  • Sağlık Bakanlığı açıkladı07 Aralık 2018 Cuma 17:30
  • Hayvancılık Dairesi üreticiyi uyardı07 Aralık 2018 Cuma 17:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti