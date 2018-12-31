Yürekleri ağza getiren kaza: Takla atan araçtan dışarıya fırladı

Girne – Lefkoşa anayolunda dün saat 01.00 sıralarında meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre kaza, Cemre Nadir Uluğ’un kullanımındaki HR 609 plakalı araba ile Lefkoşa istikametine seyrederken “dikkatsizliği” sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sol tarafından yoldan çıkıp, toprak sete arabanın ön kısmı ile çarpıp takla atması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu takla atan araçtan dışarıya fırrlayan Cemre Nadir Uluğ yaralandı, 112 Acil Servis ile Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Uluğ, acil serviste müşahede altına alındı.
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