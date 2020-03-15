Yurt Dışı Temsilcilikleride Acil Durum Hatları Hizmete Girdi

Yurt dışında ikamet eden vatandaşların, Koronavirüs salgınından dolayı alınan tedbirlere dair sorularını yanıtlamak üzere yurt dışı temsilciliklerimizdeki acil durum numaraları hizmete girdi.
Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Enformasyon Dairesi tarafından yapılan açıklamada “Bulunduğunuz ülkeye dair sorularınız nöbetçi diplomat arkadaşlarımız tarafından yanıtlanacaktır” denildi.
Bulundukları ülkelerde KKTC temsilciliğinin bulunmaması halinde, vatandaşların en yakın ülkedeki temsilcilik ile temas kurabileceği vurgulandı.
Temsilciliklerdeki acil durum numaraları şöyle:
ANKARA
0532 520 83 99
0538 488 99 86
0535 411 41 31
0538 040 47 71
İSTANBUL
0549 760 90 90
0549 825 71 11
0549 825 71 12
0532 242 78 53
İZMİR
0538 096 16 96
MERSİN
0533 553 57 54
TRABZON
0532 430 88 05
ANTALYA
0505 098 71 31
GAZİANTEP
0532 518 10 77
LONDRA
+ 44 749 668 56 17
NEW YORK
+ 1 917 912 35 79
WASHINGTON
+ 1 202 710 09 70
BERLİN
+49 176 317 45624
BUDAPEŞTE
+ 36 30 155 94 93
ROMA
+393 456 23 6952
BRÜKSEL
+32 474 96 93 41
CENEVRE
+41 78 884 29 34
STRASBOURG
+33 645 07 79 29
STOKHOLM
+46 73 716 96 84
HELSİNKİ
+358 456 43 10 40
BAKÜ
+994 502 122 396
ISLAMABAD
+92 300 855 2443
DOHA
+974 66 611 976
MUSCAT
+968 9646 88 00
MANAMA
+973 390 92 765
ABU DABİ
+971 50 313 2043
BİŞKEK
+996 554 456 786
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