"Yurt Dışı Türk Kültür Varlıkları: Kıbrıs" Kongresi 21-23 Ekim’de Lefkoşa’da Yapılacak

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkez Başkanlığı tarafından düzenlenen 9. Türk Kültürü Kongresi, 21-23 Ekim tarihlerinde Lefkoşa’da düzenlenecek.

Atatürk Kültür Merkez Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, "Yurt Dışı Türk Kültür varlıkları: Kıbrıs" başlığıyla düzenlenecek 9. Türk Kültürü Kongresi kapsamında Kıbrıs'ta bulunan maddi ve manevi Türk kültür varlıkları tüm yönleriyle ele alınacak.

Kongre kapsamında sunulacak bildiriler şu başlıklar altında toplanacak: 1.Mimari 2.Sanat Tarihi 3.Tarih 4.Edebiyat 5.Halk Bilimi 6.Musiki 7.Uluslararası İlişkiler 8.Vakıflar 9.Somut Olmayan Kültürel Miras

KKTC’den ve Türkiye’den devlet erkanının da katılacağı Kongre, Arabahmet Kültür Evi’nde halka açık olarak yapılacak. Kongre, Kıbrıs üzerine yaptıkları çalışmalarla tanının 50’den fazla bilim insanının katılımıyla, 12 oturumda gerçekleştirilecek.