Yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 138 bin seçmen oy kullandı!

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 138 bin 743 oldu! Türkiye, 14 Mayıs'taki seçimlere adım adım yaklaşırken seçimler için yurt dışında oy verme

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere kilitlenmişken, yurt dışında yaşayan Türklerin de seçim heyecanı sandıklara yansıyor. Oy verme merkezleri önünde uzun kuyrukların oluştuğu görülürken yurt dışında oy kullananların sayısı bir haftada 1 milyonu aştı. Yoğun ilgi sebebiyle bazı ülkelerde ilave sandık kurulacağı öğrenildi.

1 MİLYON 138 BİN 743 SEÇMEN OY KULLANDI

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında saat 13.00 itibarıyla 1 milyon 138 bin 743 seçmen oy kullandı. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

O ÜLKELERDE İLAVE SANDIK

Bazı ülkelerde seçmenlerin ilgisinden dolayı ilave sandık kurulması talep edildi. Yüksek Seçim Kurulu; Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg'daki mevcut seçim merkezlerinde sandık sayısını artırma kararı aldı.

YSK'dan yapılan açıklamada;

"Düsseldorf Başkonsolosluğu için 6-7-8-9 Mayıs tarihlerinde 15 olan sandık sayısının 19 sandık, Essen Başkonsolosluğu için 6-7 Mayıs tarihlerinde 15 olan sandık sayısının 19 sandık, 8-9 Mayıs tarihlerinde 12 olan sandık sayısının 16 sandık, Frankfurt Başkonsolosluğu için 8-9 Mayıs tarihlerinde 10 olan sandık sayısının 12 sandık,

Hannover Başkonsolosluğu için 8-9 Mayıs tarihlerinde 6 olan sandık sayısının 12 sandık, Kassel Başkonsolosluğu için 8-9 Mayıs tarihlerinde 4 olan sandık sayısının 6 sandık, Karlsruhe Başkonsolosluğu için 8-9 Mayıs tarihlerinde 6 olan sandık sayısının 10 sandık,

Münster Başkonsolosluğu için 8-9 Mayıs tarihlerinde 8 olan sandık sayısının 10 sandık, Nürnberg Başkonsolosluğu için 6-7 Mayıs tarihlerinde 10 olan sandık sayısının 12 sandık, 8-9 Mayıs tarihlerinde 6 olan sandık sayısının 8 sandık.

Stuttgart Başkonsolosluğu için 8-9 Mayıs tarihlerinde 14 olan sandık sayısının 20 sandık, Viyana Başkonsolosluğu için 6-7 Mayıs tarihlerinde 8 olan sandık sayısının 9 sandık, 8-9 Mayıs tarihlerinde 5 olan sandık sayısının 7 sandık, Paris Başkonsolosluğu için 8 Mayıs tarihinde 10 olan sandık sayısının 15 sandık,

Bordo Başkonsolosluğu için 8 Mayıs tarihinde 1 olan sandık sayısının 2 sandık, Liyon Başkonsolosluğu için 6-7 Mayıs tarihlerinde 8 olan sandık sayısının 11 sandık, 8 Mayıs tarihinde 5 olan sandık sayısının 8 sandık,Nant Başkonsolosluğu için 8 Mayıs tarihinde 2 olan sandık sayısının 3 sandık,

Strazburg Başkonsolosluğu için 8-9 Mayıs tarihlerinde 5 olan sandık sayısının 10 sandık, Marsilya Başkonsolosluğu için 8-9 Mayıs tarihlerinde 2 olan sandık sayısının 4 sandık, Deventer Başkonsolosluğu için 6-7 Mayıs tarihlerinde 14 olan sandık sayısının 16 sandık, Amsterdam Başkonsolosluğu için 6-7 Mayıs tarihlerinde 14 olan sandık sayısının 18 sandık,

Lüksemburg Büyükelçiliği için 6-7 Mayıs tarihlerinde 4 olan sandık sayısının 5 sandık, 8-9 Mayıs tarihlerinde 3 olan sandık sayısının 5 sandık, olacak şekilde artırılması talebinin kabulüne karar verildi" denildi.

SANDIK KURULAN ÜLKE SAYISI DA 29 OLDU

Bulgaristan, Kazakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de oy verme işlemi başladı. Böylece, yurt dışında sandık kurulan ülke sayısı da 29'a çıkmış oldu. Bu 3 ülkede 7 Mayıs'a kadar oy kullanılabilecek.

Kazakistan'da, Astana Büyükelçiliği ile Almatı ve Aktau başkonsolosluklarında oy verilebilecek. 1 buçuk milyon Türk seçmenin yaşadığı Almanya'da bir haftada 415 bin 776 kişi oy kullandı. 2018'deki seçimin aynı dönemine göre katılım yüzde 33 arttı. En çok oy kullanılan şehir 50 bin 986 ile Essen oldu.

153 bin 446 Türk seçmenin bulunduğu Belçika'da, oy kullanan kişi sayısı 60 bine yaklaştı. 286 bin 753 seçmenin bulunduğu Hollanda'da ise 95 binden fazla kişi oy kullandı. Yunanistan'da oy kullanma işlemi de 4 merkezde devam ediyor.

Ülke genelinde 11 bin 714 kayıtlı seçmen Pire, Gümülcine, Rodos ve Selanik başkonsolosluklarında oylarını kullanıyorlar. Yurt dışında toplam 3 milyon 416 bin 98 Türk seçmen bulunuyor.