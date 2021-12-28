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Yurt Dışında Çalışmak İçin En Kötü Ülke Türkiye

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Expat Insider'ın 59 destinasyonu içeren 'Yurtdışı Çalışma Endeksi'ne göre, Türkiye, 'yurt dışında çalışmak için en kötü' ülke seçildi. Türkiye'de yaşayan yabancılar ise TL'nin değer kaybının yanı sıra, uzun çalışma saatlerinden şikayetçi...
Yurt Dışında Çalışmak İçin En Kötü Ülke Türkiye

Tüm dünyada yaklaşık iki senedir yaşanan corona virüsü pandemisi nedeniyle birçok insan hayatında büyük değişikliklere giderken, başka bir ülkede çalışma imkanı da yükselişe geçti.

Pek çok işin internete kaymasıyla birlikte uzaktan çalışmak artık hiç olmadığı kadar kolay hale geldi. Dijital göçebe yaşam tarzı son birkaç yılda gerçekten yükselişe geçti. Bundan yola çıkanlar da daha iyi bir iş-yaşam dengesi fırsatı için yurt dışına taşınma fikrini daha çok gündeme taşıdı.

59 ÜLKE ARASINDAN SEÇİLDİ

Expat Insider’ın 59 destinasyonu içeren ‘Yurtdışı Çalışma Endeksi’ne göre, Türkiye, ‘yurt dışında çalışmak için en kötü’ ülke oldu. Türkiye’yi İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi takip etti.

AB’nin 12 dilde yayın yapan kuruluşu Euronews’in Expat Insider’dan aktardığı rapora göre, Türkiye, 2017’den bu yana ‘en kötü 10 ülke’ arasında yer alıyor. Ülkede yaşayan göçmenlerin yüzde 43’ü Türkiye’deki yerel ekonomiden memnun olmadığını belirtirken, bu oran dünya çapında ise yüzde 19 olarak paylaşıldı.

‘TÜRK LİRASININ DEĞER KAYBI BÜYÜK BİR ETKEN’

Raporda, Türkiye’nin pandeminin etkisinin yanı sıra Türk lirasının değer kaybıyla mücadele ettiği aktarılırken, bu durumun Türkiye’de yaşayan insanları mutsuz ettiği vurgulanıyor.

Expat Insider raporunda Türkiye ayrıca çalışma ve eğlence alt kategorisinde de kötü bir performans sergiledi. Buna göre, Türkiye’de çalışan yabancıların yüzde 32’si çalışma saatlerinden bıktığını belirtti. Bu oranın, dünya ortalaması olan yüzde 16’nın iki katı olması ise dikkat çekti.

UZUN ÇALIŞMA SAATLERİ ŞİKAYET SEBEPLERİNİN EN BAŞINDA GELİYOR

Türkiye’de yaşayan ve rapor için görüş bildiren Brezilyalı bir katılımcı da “çoğu işçi, çökmekte olan para birimi, muhafazakar, katı değerler ve uzun çalışma saatleri nedeniyle zorluklar yaşıyor” dedi.

Bununla birlikte, ankete katılanların duygularının oldukça öznel olabileceğini gösteren veriler, Türkiye’de tam zamanlı pozisyonlardaki gurbetçilerin aslında uluslararası ortalamadan daha az saat çalıştığını ortaya koydu. Buna göre, dünyada gurbetçiler ortalama 43.2 saat çalışırken, Türkiye’de bu haftada 41,9 saat.

İTALYA İKİNCİ SIRADA

İtalya, anketin başladığı 2014’ten bu yana sürekli olarak son 10’da yer aldı. 2021’de, burada yaşayan ve çalışanlar yerel kariyer fırsatlarından hayal kırıklığına uğradıklarını açıkladı. İtalya bu yıl ise ikinci sırada yer aldı.

Üçüncü sırada ise Güney Kıbrıs Rum Kesimi yer aldı. Burada yaşayan gurbetçilerin yüzde 22’si ise bu topraklarda yaşamaktan ‘mutsuz’ olduğunu dile getirdi.

ÇALIŞANLARIN EN MUTLU OLDUĞU ÜLKELER

Listede çalışanların en mutlu olduğu yer ise Danimarka oldu. Danimarka’da ankete katılanların neredeyse yarısı çalışma saatlerinden tamamen memnunken, bu oran uluslararası alanda yüzde 27’de kaldığı için dikkat çekti.  Yeni Zelanda ve Norveç de gurbetçilerin en mutlu ve güvende hissettiği ülkeler arasında yer aldı.

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