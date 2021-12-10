  • BIST 2.035,48
  • Altın 786.51146
  • Dolar 13.8476
  • Euro 15.6279
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Yurt Dışında Oyun Yöneten İlk Kıbrıslı Türk

»
Derman Atik Yine Bir İlki Başardı: Yurt Dışında Oyun Yöneten İlk Kıbrıslı Türk
Yurt Dışında Oyun Yöneten İlk Kıbrıslı Türk

Ülkemiz tiyatrosunun duayenlerinden Girne ve Çatalköy Belediyeleri Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik yine bir ilki gerçekleştirerek başarılarına bir yenisini daha ekledi. Atik; Avrasya Tiyatrolar Birliği ortak projesi kapsamında İstanbul Maltepe Belediye Tiyatrosu’nda “Şerefine İnsanoğlu” adlı oyunun yönetmenliğini yaptı.

derman_atik_yonetmen2.jpeg

Toygun Orbay’ın kaleme aldığı, Ortadoğu’da yaşanan olaylarla ilgili evrensel savaş karşıtlığına ışık tutulan “Şerefine İnsanoğlu” oyunu Maltepe Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahneye taşınırken yönetmenliğini Derman Atik üstlendi.

 

Çalışmalarına pandemi nedeniyle zoom üzerinden başlanan oyunun provalarına ise 29 Kasım 2021 tarihinde Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde devam edildi. 10 gün boyunca yoğun bir tempoyla gerçekleştirilen provaların ardından oyunun prömiyeri 2022 yılının Ocak ayında Türkiye’de gerçekleştirilecek.

 

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Girne ve Çatalköy Belediyeleri Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik “Bu çalışmada yer almak beni çok gururlandırdı. Öncelikle ülke tanıtımı adına ardından da şahsım adına yurt dışında ilk defa yönetmenlik yapan birisi olarak bu bana büyük gurur verdi. Sanat yoluyla tanıtımımıza büyük bir katkıda bulunduğumu düşünüyorum” dedi.

derman_atik_yonetmen3.jpeg

“Şerefine İnsanoğlu” oyunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin farklı bölgelerinde sahneleneceği gibi Avrasya Tiyatrolar Birliği’ne üye 7 ülkede de (Romanya, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye) gösterime girecek.

 

Bilindiği üzere 2.’si düzenlenen Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nde 7 ülke bir araya gelerek Avrasya Tiyatrolar Birliği Kuruluş Protokolü’nü imzalarken, ülkemiz adına da Girne ve Çatalköy Belediyeleri Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik imza atmıştı. Şu anda 7 üyesi bulunan Avrasya Tiyatrolar Birliği 23 ülkede çalışmalarını sürdürmekte.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  •  “Arap Ali Destanı” operası İzmir’de sahnelendi08 Aralık 2021 Çarşamba 16:59
  • Kıbrıs Zafere Doğru Ve Dünya Hali Dizileri Final Kararı Aldı07 Aralık 2021 Salı 23:04
  • Suudi Arabistan İlk Kez Uluslararası Film Festivaline Ev Sahipliği Yapıyor07 Aralık 2021 Salı 22:48
  • “Müzik/Μουσικό Panayırı" 2 düzenleniyor07 Aralık 2021 Salı 21:27
  • Süleyman Ergüçlü’nün “Annan Planı Mülakatları” Kitabı Yayımlandı07 Aralık 2021 Salı 16:46
  • Cristiano Ronaldo, Whatsapp'taki Mesajıyla Yakayı Ele Verdi05 Aralık 2021 Pazar 15:43
  • Semerkant, 2023 Dünya Turizm Başkenti Seçildi04 Aralık 2021 Cumartesi 14:46
  • “Kıbrıs Havaları 5” 18 Aralık Cumartesi Günü Büyük Han’da Tanıtılacak03 Aralık 2021 Cuma 21:07
  • Yunus Emre Enstitüsü 10 Ve 17 Aralıkta Tasavvuf Musikisi Dinletisi Düzenleyecek03 Aralık 2021 Cuma 17:02
  • ‘Evde Tek Başına’ filminin çekildiği ev bir geceliğine kiralık02 Aralık 2021 Perşembe 19:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti